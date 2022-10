Ricardo López, el dirigente de 75 años del club Argentino de Merlo que murió este martes y estaba imputado por la muerte de la jugadora Giuliana Gómez, no murió por los golpes que recibió por parte de la familia de la joven. Según los primeros resultados de la autopsia, murió por un paro cardiorespiratorio producto de una infección pulmonar.

López, de 75 años, falleció en la Clínica Agüero, adonde había sido derivado luego de ser agredido a golpes cuando estaba internado en un hospital de Baradero tras el accidente de tránsito que sufrió junto a Gómez el 8 de octubre.

Las primeras conclusiones de la autopsia determinaron que los golpes no tuvieron la entidad suficiente para causarle la muerte. Y que "no hubo fracturas a partir de los golpes", aunque falta determinar el grado de las lesiones. Concretamente, murió por una asepsia respiratoria que presumiblemente fue causada por una infección intrahospitalaria. Lo que no se sabe es si esa infección fue adquirida en el sanatorio de Baradero o en la clínica de Morón a la que fue trasladado luego del ataque de los familiares de la jugadora.

La información dada a conocer este miércoles da un vuelco en la causa donde se creía que López había fallecido luego de recibir una golpiza por parte de la familia de Giuliana, al tomar venganza por la muerte de la joven en el accidente vial en donde el dirigente de Merlo conducía el auto.

En lo que respecta a la investigación, a cargo del fiscal de Baradero, Vicente Gómez, la fiscalía adelantó que realizarán peritajes médicos complementarios para determinar la gravedad de las las heridas ocasionadas a López y establecer la imputación contra el padre, la madre y un hermano de la futbolista. Los tres seguirán dentro del expediente bajo la acusación de lesiones.

El informe oficial sobre la autopsia es clave, pues se aguarda el mismo para ver si el fiscal procede a detener concretamente al papá de la joven, quien golpeó a López mientras estaba internado, lo que quedó captado por la cámara de seguridad del hospital. Por ahora, el hombre estuvo detenido ni bien sucedieron los hechos y luego fue liberado.



