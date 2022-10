"Concéntrense en los distritos y a buscar voto por voto", fue uno de los mensajes que salió de la reunión de La Plata. Encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante más cinco horas el cónclave reunió al diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, ministros nacionales con enclave territorial y a los intendentes de primera y tercera sección electoral con foco puesto en el armado del cronograma electoral del año próximo. El encuentro que no tuvo fotos pero dejó como imagen una postal de aceleración de la campaña, en el bastión más importante del país, donde Kicillof busca renovar el mandato y el FdT revalidarse en los territorios, motor de ese engranaje y en medio del desafío de complicada reválida nacional.



La reunión empezó pasadas las 13 horas. Hubo picada y bebida sin alcohol. Y análisis de encuesta. Estuvieron el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, todos intendentes en uso de licencia en San Martín, Avellaneda y Escobar, respectivamente. La misma condición exhibían otros funcionarios de la Provincia que estaban presentes: el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), el diputado Mariano Cascallares (Almirante Brown); el titular del Grupo Bapro, Gustavo Menéndez (Merlo) y el ministro de Infraestructura Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). Hubo intendentes importantes de la primera y tercera sección: Fernando Espinoza de La Matanza, Alberto Descalzo de Ituzaingó y, Federico Achával de Pilar. También estuvo la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez y el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque.

La mesa discutió gestión y la agenda política de cara al Congreso partidario previsto para el próximo 5 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Se definieron puntos del proyecto de Presupuesto 2023, avance de obras, programas de gestión provincial y nacional. Hubo debate entorno a la agenda de suspensión o no de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y del regreso a los territorios de los dirigentes que llevan adelante tareas ejecutivas en la Provincia, una agenda de la Casa Rosada que Axel tiene desplazada: estableció con cada uno de los intendentes en uso de licencia un pre-acuerdo: "Se irán pero lo más tarde posible". Y en los casos de los ministros que coordinan áreas de envergadura como Insurralde y Nardini no generarán vacíos.



¿Qué se dijo?

"El encuentro sirvió para empezar a delinear la estrategia electoral del Frente de Todos de cara al año que viene en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo, porque la elección se puede ganar", señaló uno de los funcionarios que participó de la reunión en la que se pautó que la mesa política -creada tras los últimos comicios legislativos y compuesta por diferentes sectores del Justicialismo- debe reunirse con periodicidad, según señaló la agencia Telam. "El mensaje fue positivo y quedó demostrado que a pesar de las diferencias internas, sigue habiendo diálogo; con lo cual si se controla la inflación y se ordena lo político, hay futuro".

Según el mismo referente se acordó "militar la gestión en el territorio, recuperar la calle en el Gran Buenos Aires, con el puerta a puerta a partir de bajadas coordinadas con los intendentes a los municipios" de la Primera y la Tercera Sección Electoral, donde se concentra la mayor cantidad de votos. El pedido de Kicillof, dijo, fue que "hay que dejar en claro la diferencia entre lo que es un gobierno peronista y uno que no lo es, los derechos que se ganan o se pierden en una gestión peronista y una macrista".

El panorama indica que el FDT busca garantizar continuidad en un escenario complicado a nivel nacional. Se está trabajando en los armados. El objetivo es ganar y fortalecer los municipios que son lugares centrales para tracción del voto general. Hubo distribución de tareas. Por el lado de la gobernación, será primordial la gestión en salud, educación, agro, infraestructura, política social e industria. Luego, aseguran, se tratará de tener una provincia ordenada. Son las únicas herramientas posibles al interior del distrito, dicen, puesto que el escenario macroeconómico está siempre subordinado a desiciones de Nación. A la imposibilidad de definir esas cuestiones, la dirigencia local deberá proponer gestión, política, presencia y eficiencia en la distribución del gasto.



A diferencia de los éxodos en Nación, la Provincia juega con jugadores que no se van a ningún lado. El caso de Juanchi Zabaleta parece aislado. Gran parte de los intendentes en uso de licencia que gestionan en la Provincia dejaron como en sus lugares a tropa propia. Martín Insaurralde y Nardini son dos ejemplos. Lo mismo ocurre con segundas líneas del gobierno. Por eso, dicen, no necesitan apurar el regreso. Eso mismo estaría sucediendo con Ferraresi y Katopodis que tienen sus distritos amurallados. Hay otros lugares con internas abiertas pero en comunas donde el FdT es oposición. Esos espacios actualizan discusión sobre el mecanismo de las PASO.

El análisis estuvo en la mesa. La Plata cree que no hay posición cerrada y que es una decisión que, además, depende de Nación. "Si Nación no define, no podemos hacer nada", explican. Recuerdan el derrotero de lo que sucedió. Gobernadores que motorizaron suspenderlas; la Casa Rosada que no lo alentó; La Cámpora que sí, pero aún existe bastiones de dudas. Es un debate en el Congreso y lo mismo ocurre entre los que se vieron en la cumbre de La Plata. Nadie sabe si la suspensión resuelve la idea de juntar más votos. Es posible que tense a JxC o, incluso, se rompa. Pero esa ruptura, puede fortalecer alianzas extremas.



También se pasó revista al lanzamientos de la CGT y del Evita. Están buscando cargos, dijo alguien. Y luego también apareció el tema de José Luis Espert, el libertario que fijó posición y anunció su candidatura movió el mapa. Todo está en discusión en un escenario inestable, con muchos jugadores en juego.