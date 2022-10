"Creo que el Papa está muy al tanto de lo que pasa en Rosario. Si bien no ahondamos mucho en el tema, al principio de la charla me preguntó «¿sobreviste a Rosario?» Claro, me lo dijo muy familiarmente". De esa manera contó el arzobispo de Rosario Eduardo Martín lo que fue una de las perlitas de su audiencia con el Papa Francisco el sábado pasado en El Vaticano. Destacó "la preocupación y el grado de conciencia que tiene (el Papa) de lo que sucede" en la ciudad y reveló que le pidió que grabara un mensaje "para todos los rosarinos y los fieles de la arquidiócesis". Parece que Francisco le dio el ok y lo derivó con un colaborador para acordar los aspectos técnicos.