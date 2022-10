Michelle Bolsonaro, la primera dama de Brasil y esposa de Jair Bolsonaro, pidió este miércoles la liberación de Jeanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia, en un encuentro de Mujeres con Bolsonaro en San Pablo.



La primera dama recibió en San Pablo a Carolina Ribera, hija de Áñez, en el encuentro Mujeres con Bolsonaro realizado este miércoles. Michelle Firmo ganó notoriedad en la campaña porque comanda encuentros con mujeres evangelistas para accionar a la militancia neopentecostal y evitar que los sectores más pobres voten por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el ballotage del 30 de octubre contra Bolsonaro.

Hasta antes del comienzo la campaña, Michelle Bolsonaro no había tenido protagonismo en el ámbito político. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el 53 por ciento del electorado son mujeres, la primera dama comenzó a tener un papel estelar en búsqueda del voto femenino. Bolsonaro ha tenido varios episodios en que se le atribuyen actitudes o comentarios machistas. Este martes, Bolsonaro, tuvo que pedir disculpas por insinuar que unas jóvenes venezolanas refugiadas en Brasilia se habían volcado a la prostitución.

“Sí, lloro, pero ya no por dolor, sino, por ese apoyo que recibo, porque sé que mi madre y yo no estamos solas. Gracias Michelle Bolsonaro, tus palabras me llenaron de fuerza para seguir en esta lucha contra el odio y el rencor del régimen. Mis oraciones con el pueblo brasileño”, tuiteó la hija de Áñez junto a una foto abrazando a la primera dama brasileña.

"Miren el testimonio de esa hija que tiene una mamá presa por luchar por la libertad", aseguró Michelle Firmo, que publicó una foto con la joven en sus redes sociales. Michelle denunció que la expresidenta de facto es una presa política y puso de ejemplo a Áñez para asegurar que Brasil es la última barrera para frenar el comunismo en Latinoamérica.

Áñez, por su parte, también agradeció el apoyo de la primera dama brasileña. “Agradezco la calidez, la contención y el apoyo del foro de mujeres liderado por Michelle Bolsonaro, primera dama de Brasil, una mujer de fe y convicciones, comprometida con la libertad, la justicia, la familia y la inclusión social”, tuiteó. Áñez fue condenada a diez años de prisión por acceder al poder mediante un golpe de Estado en 2019 contra el mandatario constitucional Evo Morales.