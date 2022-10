Emanuel Bilbao, uno de los arqueros del plantel de Instituto de Córdoba, fue diagnosticado en las últimas horas de un cuadro de aneurisma cerebral y está internado en un sanatorio local.



Al jugador de 32 años, habitualmente suplente de Jorge Carranza en el arco de la 'Gloria', le detectaron la afección luego de manifestar algunos síntomas faciales, indicaron fuentes del club.



"El cuerpo médico del club le indicó realizarse una resonancia nuclear magnética. La cual dio como resultado un aneurisma de la arteria carótida interna izquierda y fue derivado a un especialista en neurocirugía para determinar la conducta terapéutica a seguir", sostuvo el comunicado oficial de la institución de Alta Córdoba.



"Desde Instituto le mandamos muchas fuerzas a nuestro arquero quedando a disposición y acompañándolo en lo que necesite", cerró el mensaje oficial, que fue publicado además en redes sociales.

Por la tarde, la institución subió un video grabado por el propio Bilbao, quien agradeció el apoyo recibido. "Solamente quería saludarlos y decirles que estoy bien, que gracias a Dios se descubrió a tiempo lo que me ha pasado", expresó el futbolista.

"Quería agradecerle de muchísimo corazón a todas esas personas que me mandaron sus mensajitos de apoyo y de aliento a mí y a mi familia para este difícil momento que va a pasar, que solamente es una piedra más y que la vamos a sortear de la mejor manera. Si dios quiere va a estar todo bien y en unos días ya vamos a estar de vuelta", completó el futbolista.

José Ortiz, médico del plantel de Instituto, dijo a Radio Suquía: "Por suerte pudimos hacer el diagnóstico temprano por lo que él había manifestado. No era fácil llegar a ese diagnóstico. Está a la espera de los últimos estudios como para terminar de definir el tratamiento definitivo".



"Bilbao no podrá jugar en el corto plazo. En los próximos meses seguramente no va a tener competencia", agregó el facultativo.



A la vez, detalló que "un aneurisma es una malformación en las paredes de la arteria. La complicación es si se produce un derrame. Uno puede desconocer que tiene un aneurisma toda su vida. Él tenía una molestia en el ojo, eso nos termina alertando a nosotros. Pero no tuvo la complicación de la hemorragia".



Nacido en Coronel Pringles en el año 1989, Bilbao comenzó su carrera en Olimpo de Bahía Blanca, también pasó por Independiente de Río Colorado, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Quilmes, Alvarado de Mar del Plata, Huracán Las Heras (Mendoza) y Villa Dálmine, además de tener participación en el Seleccionado Argentino sub-20 en 2008, jugando un encuentro.