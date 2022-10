El gremio de Camioneros sigue negociando su paritaria. Por ahora tuvo tres encuentros fallidos con las patronales y la intermediación del Ministerio de Trabajo. En ese marco, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, adelantó que tomarán medidas de fuerza la semana que viene en caso de que no se destrabe la situación. Los trabajadores piden un 131 por ciento de aumento y las empresas en el último encuentro les ofrecieron un 84, que fue rechazado. En este escenario, la flamante ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que el pedido de Camioneros "afecta a la dinámica inflacionaria". “No podemos generar un nivel de ajuste excesivo que tenga un impacto en el costo de vida”, puntualizó. En Casa Rosada agregaron que pedir un 131 por ciento "es ridículo", y que, en realidad, las partes no estarían tan lejos de llegar a un acuerdo porque el pedido real de los camioneros es de 100 por ciento, no de 130. "30 ya les habían dado como adelanto", expresaron. "Están a 16 puntos", opinaron y vaticinaron que "se va a acordar antes del bloqueo".

Este miércoles, luego de la reunión que no tuvo buenos resultados en el ministerio de Trabajo, Pablo Moyano dijo que "con un 84 por ciento los empresarios nos están faltando el respeto". Y anticipó: "les pido que después el Gobierno, los medios de comunicación y los empresarios no le echen la culpa a camioneros si hay desabastecimiento". Tras la reunión de gabinete que se hizo en Casa Rosada el mismo día, Olmos había dicho que le parecía "demasiado" el pedido de Camioneros porque "la inflación anual no va a ser más del 90 por ciento". Pablo Moyano no tardó en responderle. Con tono de indignación, le dijo: "que la ministra de Trabajo se suba un camión y esté 20 días fuera de su hogar. Que se suba a un camión de recolección de residuos y que levante la basura, a ver si es mucho”.

Moyano también opinó que “el Gobierno tendría que utilizar todos los medios posibles para hacerle entender a estos señores que también tienen que hacer un sacrificio, como ganar un poco menos”. Más allá de las mejoras salariales que los camioneros piden para 2022, el sindicato cuyo secretario general es Hugo Moyano, pide a los empresarios un bono de fin de año y un incremento de los adicionales para todas las ramas del sector.

En conferencia de prensa, ante la consulta de este diario, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, expresó que desde el Gobierno no tienen pensado ponerle un techo a las paritarias y que quieren "que los gremios consigan el mayor aumento posible para que los salarios no se retrasen con respecto a la inflación". "El Estado cumple con el rol que tiene que cumplir, que es acercar a las partes. Eso está haciendo Olmos. Entendemos que cada paritaria es difícil, está la de Sanidad abierta, también la de Camioneros, pero van a llegar a una buena resolución". "Las negociaciones tienen que hacerse en el marco de un acuerdo que no termine generando más inflación, eso fue lo que dijo la ministra", justificó.

Desde Balcarce 50 están atentos a lo que pueda suceder la semana que viene en la próxima reunión entre Camioneros y las empresas porque es la primera negociación importante que deberá cerrar la nueva ministra. Más allá de eso, están particularmente preocupados por la paritaria de Sanidad porque, según dicen, ese número impactará directamente en el aumento de las prepagas que, a su vez, hará disparar el índice de inflación.

Olmos, además de cuestionar el porcentaje que piden los camioneros, opinó en diálogo con el Destape Radio que "los trabajadores y empresarios tienen que negociar", y que, en ese marco, "el bloqueo de las empresas deslegitima el reclamo". "El bloqueo no puede ser una dinámica”, remarcó. Cerruti reafirmó los dichos de Olmos y subrayó que "el Gobierno ha sostenido, como lo hizo durante el conflicto que hubo con los sindicatos del neumático, que la solución no son los bloqueos porque perjudican a la producción y a los trabajadores y no a los empresarios".

La vocera presidencial también expresó que, desde el gobierno, más allá del bono de 45 mil pesos que anunciaron para los sectores más postergados, no están pensando en dar una suma fija o bono para los trabajadores registrados. Ese sector de asalariados vio erosionado su poder de compra en los últimos meses por los altos niveles inflacionarios y el pedido de una suma fija para ellos fue uno de los reclamos centrales que se hicieron en Plaza de Mayo durante la marcha del 17 de octubre que encabezaron Moyano y La Cámpora, junto con otros sindicatos y organizaciones sociales.

Cerca del presidente, sin embargo, remarcan que, si bien ese sector más ligado al kirchnerismo pide por una suma fija para los trabajadores, el otro sector de la CGT, el de "los gordos", --que el lunes se reunió en Obras Sanitarias-- está por completo en contra. "No se ponen de acuerdo ni entre ellos. No vamos a avanzar", indicaron. En esa línea remarcaron que, en caso de querer darlo, lo que tendría que hacer el gobierno es firmar un decreto para obligar que las empresas lo paguen, pero que, por ahora, no lo harán.