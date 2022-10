Tras una edición atravesada por las restricciones de la pandemia, La Noche de los Museos vuelve a la normalidad. Más de 270 espacios públicos y privados abrirán sus puertas para la ocasión, muchos con una programación especial vinculada a la necesidad de revertir el cambio climático. Las exhibiciones y actividades, con tópicos como arte y naturaleza, situación climática, medioambiente y sustentabilidad estarán en sintonía con la Cumbre Global de Alcaldes de C40, que se realizó en Buenos Aires hasta este viernes, a la par que una "cumbre ciudadana" de organizaciones socioambientales cuestionaba el "Plan de Acción Climática" del gobierno porteño.



Organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el evento permite el acceso gratuito a museos, edificios emblemáticos y espacios culturales de todas las comunas entre las 19 y las 2. En esta edición, la número 18, se incorporarán 45 nuevos espacios, entre ellos Casa FOA. Además, 30 escuelas ofrecerán actividades para toda la familia y se sumarán los municipios de Azul, Tandil, Vicente López y Tres de Febrero. Todas las líneas de subte trasladarán pasajeros de manera gratuita en el horario mencionado y, también, los colectivos que tengan señalizaciones (hace falta descargar un pase libre). En la Ciudad habrá disponibles 2300 bicicletas.

"Todos los años La Noche de los Museos tiene una temática particular. Hay muchas propuestas de artistas contemporáneos vinculadas a la temática de la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, el vínculo entre arte y naturaleza. Hicimos una convocatoria abierta a los espacios en mayo avisando que el eje sería esta temática, entonces pudieron preparar con tiempo la programación respondiendo a eso", dice a Página/12 la directora general de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad, Martina Magaldi.

En 2020 no hubo Noche de los Museos por la pandemia. En 2021 se desarrolló una edición acotada, con sólo un centenar de espacios participantes debido a que regía un protocolo y no todos podían ajustarse. "La mayoría armó una programación puertas afuera. Todavía teníamos una situación híbrida; el público no se animaba tanto a los espacios cerrados. Ahora volvemos con un número (de instituciones) similar o superando el de 2019, cuando tuvimos alrededor de un millón de visitantes", añade Magaldi.

La programación

En los museos públicos se desplegarán instalaciones y talleres. El Buenos Aires Museo dará protagonismo a Mafalda y a Quino con una muestra de viñetas, un taller participativo y una instalación. También ofrecerá shows de Cien Volando, Arte Activo y Orquesta Mapache, una feria y el cierre de la exposición La inminencia de la luz, de la salteña Ana Benedetti, quien realizará performances y actividades.



El Museo Larreta presentará una experiencia inmersiva del artista Nicolás Rodríguez y los jardineros del museo, talleres sobre cultivo y estampas y un set de DJs. El Sívori, una instalación de Monica Casella, al aire libre, hecha de materiales reciclados y botellas plásticas. El Museo Fernandez Blanco tendrá, en los jardines del Palacio Noel, una exposición de Desirée de Ridder, quien recrea en su trabajo animales en peligro de extinción. La artista guiará al público para realizar esculturas con arcilla. La Casa Fernández Blanco estará abierta con visitas guiadas.



La Torre Monumental será intervenida por NASE POP, quien desarrolló una obra de realidad virtual que podrá verse con oculus en altura. El Museo Perlotti será sede de un carnaval sustentable a través de la obra de Edgardo Rodríguez, quien crea arte con desechos. El Museo Saavedra contará con talleres de ecobaleros y ecobilleteras. En el Gardel, junto a Hacelo Sonar, chicas y chicos construirán instrumentos musicales y harán un ensamble. En el Museo de Arte Popular habrá un taller de acuarela con tintes naturales y se inaugurará una muestra de ponchos realizados por artistas textiles. El Museo del Cine reutilizará cintas de films en un taller y las proyectará en el auditorio. Habrá, además, proyecciones de películas y cortos. Un Día de la Tierra, en el Moderno, invitará a un recorrido por más de 600 obras.

Otro foco de la programación está en el sur de la ciudad. La Usina del Arte ofrecerá una programación para toda la familia. Se inaugurará la exposición HUMANA, de la dupla TROSMANCHURBA. También se podrá visitar En un principio era la luz/Antes de Oscuminar. En el escenario de la Plaza tocarán Maggie Cullen, Loli Molina y Malena Villa. El programa Arte en Barrios trabajará en cuatro espacios y se enlazará con otros. Habrá actividades en la Institución Bernasconi, el Pasaje Lanín, el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Caminito, las parroquias Santa Lucía y Santa Felicitas y el Teatro Verdi.

*La programación completa se puede ver en vivamoscultura.buenosaires.gob.ar.

En el Espacio Memoria y Derechos Humanos

El Espacio Memoria y Derechos Humanos se sumará con actividades en todas las instituciones del predio. Habrá visitas guiadas del recorrido histórico de la ESMA y del Museo Sitio de Memoria y una especial dedicada a Abuelas en Casa por la Identidad. En coincidencia con el aniversario número 45 de la asociación, a las 20.30 se proyectará en la plaza central el film Abuelas, de Cristian Arriaga. De 21 a 23 el público podrá dialogar con sobrevivientes de la ESMA en el Salón de los Pañuelos Blancos.

A las 20 se realizará la "Peña de los Abrazos" en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi), de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Como parte de la campaña “Tenés una historia, tenés un derecho”, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense recibirán a familiares de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado para responder sus consultas y tomar muestras de sangre a aquellos que aún no las hayan aportado.

La Casa 30 mil Compañeros Presentes, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, ofrecerá sus muestras permanentes. La Casa de la Militancia de H.I.J.O.S. Capital realizará un panel sobre el negacionismo, aparte de invitar a la muestra El verbo de la memoria, dedicada a la historia de lucha de ese organismo. En la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, de Madres-Línea Fundadora, se llevará a cabo la mesa “Fotografía y memoria" con conversatorio y proyecciones. Se sumará música a cargo de la Escuela Popular de Música. Estará Taty Almeida.

El Museo Malvinas ofrecerá sus muestras permanentes, la experiencia inmersiva Pisar Malvinas, dos recitales (Miguel García y Montojo y la Suma) e intervenciones participativas, entre otras cosas. El Centro Cultural Haroldo Conti presentará Coplas por la Memoria, a cargo de la Comparsa de Coplerxs, La Peña la OlimPEÑA y un concierto de la Orquesta Popular del Conti.

En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha obras de teatro, exposiciones de fotografías e ilustraciones y música en vivo. La apertura es con un desfile de colectividades con comidas típicas. El cronograma continuará con visitas guiadas a las exposiciones Derechos culturales, Dibujos en prisión --con reproducciones de dibujos realizados por presos políticos en los '70 y '80--, Archivo histórico de familiares, Lilia, una madre --con fotos de Daniel García a Lilia Jons-- y Abuelas, cronología de una lucha. Habrá lugar para el teatro infantil (con El salpicón) y comunitario (El empréstito, o de cómo empezó la deuda). También documental, con Vic y Vic, pieza de Teatro x la Identidad con dirección de Sandra Franzen y texto de Erika Halvorsen. El cierre es a la medianoche con una peña folklórica.