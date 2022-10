El plan para la financiación y compra de electrodomésticos Ahora 30 comenzó a regir este viernes. El nuevo programa fue reglamentado a través de las Resoluciones 56 y 57/2022, publicadas en el Boletín Oficial. Regirá hasta el próximo 22 de diciembre o hasta superar un límite para el conjunto de operaciones de 100 mil millones de pesos, lo que ocurra primero. Sin embargo, se podrá prorrogar hasta el próximo 19 de enero, la cual "dependerá de su funcionamiento y recepción", aclararon desde la Secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini.

Los considerandos de la norma mencionan el pedido que los fabricantes de productos electrónicos de Tierra del Fuego hicieron al Gobierno para que se lance este programa promocional. “Resulta oportuno atender dicha demanda en tanto el programa constituye una herramienta útil que impulsará el consumo e incentivará las ventas de dichos sectores”, indica la resolución. Se espera que con el paso de los días la oferta de productos en el Ahora 30 se vaya ampliando, así como también los comercios adheridos.

Las claves

El programa incluye un congelamiento de precios por 90 días de productos como heladeras, lavarropas, celulares, televisores y equipos de aire acondicionado de bajo consumo, todos de producción nacional. El límite del valor de venta de los productos será de 200 mil pesos, con un tope máximo de precio cupón, es decir, incluidos los intereses, de 400 mil pesos.

Por ejemplo, se podrán financiar la compra de aires acondicionados con tecnología "inverter”, lavarropas, heladeras, televisores de 50 o más pulgadas con resolución 4K y celulares 4G de gama baja y media, todos de producción nacional. Los artículos incluidos en el programa contarán con una señalética para identificarlos en los locales y en las páginas de venta online. En cambio, el tope de precio excluirá a la mayoría de los televisores de más de 58 pulgadas, al igual que los celulares de gama alta, como el Motorola Edge o el Samsung Galaxy S22.

La tasa de financiamiento será del 48 por ciento, casi la mitad de la actual en el sistema financiero para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito, que es de 83 por ciento de Tasa Efectiva Anual (TEA). Los proveedores y comercios adheridos podrán elegir cobrar las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento de 37,79 por ciento o de hasta diez días con una tasa máxima de 41,31 por ciento.

Del programa no sólo participan las grandes cadenas de electrodomésticos sino también pequeños y medianos comercios con sede física. Las empresas participantes serán sancionadas si no no cuentan con la señalética en al menos el 80 por ciento de los productos acordados.

Juan Manuel Almeida, gerente de marketing de la cadena Cetrogar, indicó en declaraciones radiales que "estamos corriendo desde temprano para terminar de implementarlo. La idea es que (los productos y la señalética) se vean en lo inmediato, porque la gente ya empezó a buscar y a consultar los productos”.

El programa se financia mediante una reducción de los encajes no remunerados que conservan los bancos comerciales en el Banco Central, con lo cual no tiene un impacto fiscal directo. Sin embargo, hay especialistas que advierten que estimular este tipo de consumo de productos con alto contenido importado tiene impacto sobre la demanda de divisas y en última instancia, sobre las reservas del Central.