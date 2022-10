Treinta y cinco trabajadores rurales fueron despedidos en la productora de limones Padilla Citrus y la contratista Dynamic Agroservices. El viernes último iniciaron una protesta y otros compañeros pararon, en solidaridad.

Los trabajadores exigen la reincorporación de los despedidos y anunciaron que mañana realizarán medidas de fuerza. Sostienen que los despidos fueron motivados en una persecución laboral, ya que venían reclamando el aumento de la paga para los cosecheros, que les entregaran ropa de trabajo y, sobre todo, elementos de protección para los que realizan fumigaciones y manipulan agroquímicos "a mano pila". Aseguraron que desde la empresa les dijeron que los dejan sin trabajo "por quilomberos". Entre los despedidos se encuentran dos trabajadores que se habían postulado como delegados sindicales para representar a sus compañeros.

Padilla Citrus pertenece al presidente de Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Pablo Padilla. La empresa tiene su central en Tucumán, también la contratista, Dynamic Agroservices, está radicada en aquella provincia. Ambas operan también en Salta. Según los trabajadores, la productora de limones tiene 19 mil hectáreas y abarca las localidades de Las Lajitas (en el departamento Anta), El Galpón y Río Piedras (en Metán).

Asamblea de trabajadores.

"Por la tremenda crisis citrícola nos vemos obligados a recortar personal. Y de seguir asÍ la situación, evaluaremos nuevos achiques en el mediano plazo", dijo Padilla a Salta/12.

En la primera semana de este mes los cosecheros contaron a este medio que luego de que pidieran un aumento, la firma comunicó a algunos que entraban en receso sin trabajo hasta que los llamen en la próxima temporada, y a otros les dieron vacaciones.

En ese momento Padilla informó que “para el caso de tareas, el receso al que se refieren es el que se da todos los años cuando concluye la temporada de cosecha de exportación. Oportunamente serán citados nuevamente al inicio de la próxima temporada de acuerdo a lo que rige la ley de contrato de trabajo”. Sin embargo, ahora atribuyó los despidos a la crisis.

"Nosotros (un grupo de cosecheros) hicimos una protesta para que nos aumenten" el pago, "la empresa nos dió receso a algunos y a otros, vacaciones por 15 días", recordó uno de los trabajadores contratado por Dynamic Agroservices.

"Se cumplieron los días, al ver que no me notificaban para volver a trabajar. Ayer (por el jueves) llamé a un encargado de las planillas para preguntar cuál era mi situacion. Me dijo que yo ya estaba dado de baja, que no podía ingresar a la finca. Dijo que era orden de (la central de) Tucumán, 'lo que pasa es que sos quilombero, así como vos hay un montón a los que están por darles de baja'", contó el cosechero que le dijo el encargado.

El trabajador dijo que otros compañeros le contaron que habían vuelto a trabajar pero solo por dos o tres días porque también les informaron que los dejaban sin trabajo. "Son todos los que pidieron un aumento", señaló. "Nos han dado de baja a todos los de El Galpón porque dicen que somos los más problemáticos, los que reclamamos".

El cosechero dijo que querían formar un sindicato y presentaron los papeles que "tienen que pasar por la empresa". "Nosotros presentamos un certificado porque queríamos hacer una asamblea, al enterarse, por eso nos dieron de baja", sostuvo.

Otro trabajador despedido, dijo que él y un compañero se estaban "postulando para delegados sindicales, como personal de la empresa". Añadió que enviarán una carta documento a la firma, "por persecución sindical".



"Somos como 35 los despedidos. No sé si hay más. Somos empleados de Dynamic Agroservices y de la empresa de Padilla Citrus: cosecheros, tractoristas, jornaleros. Todos hacíamos el reclamo pidiendo ropa de trabajo, guantes, medios de protección en el trabajo. Por eso la molestia de ellos (los dueños), por eso se enojan, porque vamos a reclamar. Ese es el motivo de los despidos", aseguró el trabajador.



Manipulan agroquímicos sin protección

Uno de los trabajadores que pertenece al sector Campo dijo que fue despedido por Dynamic Agroservices por reclamar además medidas de higiene y seguridad. Relató que hace mantenimiento de plantaciones de limón, y parte de sus tareas consiste en la aplicación de herbicidas y honguicidas. Refirió que tanto él, como sus compañeros, que en este sector son 75, usan muchos productos agroquímicos sin ningún tipo de protección. Dijo que la manipulación es "a mano pila" porque no les proveen los guantes.

"Usamos el 2-4D, glifosato, cobre líquido y cobre en polvo, ácido, abamectina, Comet, químicos muy inflamantes. Nosotros hacemos la fumigación con expansión aérea. Se hace con un tractor que tiene un tanque, con motor, que tiene una turbina de avión, el ruido te vuelve loco, pero además tira a 15 o 20 metros", explicó. Detalló que fumigan ubicándose en fila con una máquina y al doblar quedan "bañados" en esos productos.

"Trabajo hace 7 años, no nos dan la ropa de trabajo. Muchísimo menos la indumentaria de seguridad para este trabajo, sobre todo por los químicos que usamos. Los tractores son abiertos, no con cabina cerrada. Por la potencia de aire que tira, además de que produce mucho ruido, hacemos el trabajo fila por fila, al doblar prácticamente me baña la turbina", contó.

El trabajador dijo que ellos mismos compran su ropa, y también las gafas de protección, pero no tienen los otros elementos de protección necesaria para la manipulación de químicos. Añadió que a la aplicación de los productos se le agrega un aceite que hace que el líquido se pegue a la planta, y por ende ellos también tienen contacto directo en la piel con todas esas sustancias.

Indicó que cuando paran para comer, se lavan las manos con el agua que ellos mismos deben llevar, y comen muchas veces en el mismo tractor.

"Corremos muchísimos riesgos. Sufrimos maltrato, discriminación. Reclamamos y nos dicen 'los marcaos, los tontines, los cabeza i'clavo'. Así nos dice el encargado Cristian Godoy", sostuvo el trabajador. Según contó, los trabajadores de campo ingresan a las 7 y salen entre las 21 o 22, agregó que los tractores no están en condiciones y como las plantaciones se ubican en zona de cerros, siempre corren riesgo de que se les dé vuelta el vehículo, dijo que incluso algunos no tienen ni luz.

Por otro lado, contó que antes iban en motocicletas hasta la finca, y varios compañeros tuvieron accidentes de camino a su trabajo o de regreso a sus hogares, debido al cansancio. Desde el año pasado cuentan con un colectivo que los traslada. El trabajador dijo que les prometieron categorizarlos pero no se la dieron a todos.

Señaló además los padecimientos de salud de muchos de ellos por accidentes laborales y por las condiciones en las que desarrollan sus tareas. Según indicó, un trabajador, de 22 años, tuvo un cáncer de testículo y se lo tuvieron que extirpar. También tienen problemas en la piel, alergias, problemas respiratorios y estomacales, hernias.

El intendente de El Galpón, Federico Sacca, acompañó a los trabajadores en su reclamo. "Yo estuve en la mañana acompañado y hablando con ellos. En principio los informados (del despido) en forma verbal son 15 aproximadamente, según lo que me dijeron ellos", contó el jefe comunal. Hasta el viernes a la mañana ninguno había recibido la notificación formal de la cesantía. "Nosotros ya nos comunicamos con la Secretaría de Trabajo que llegaría el lunes, estoy en diálogo con los propietarios de la empresa, y también puse en conocimiento al Ministerio de Producción, más el asesoramiento legal necesario", dijo Saca a Salta/12.



El intendente aseguró que desde la empresa le informaron que "no habría más despidos, pero que depende como evolucione el tema del limón". "Los trabajadores manifiestan que es una persecución, yo le solicité (a la patronal) que se garantice que no va haber más despidos y que se revea la situación de los posibles despedidos", sostuvo.

Sacca afirmó que la citrícola no pertenece a la jurisdicción su localidad, "pero tiene vinculación con nosotros (de manera) permanente, y la mayor cantidad de trabajadores son de El Galpón". "Permanentemente mediamos por distintos conflictos, siempre hemos llegado a buenos resultados, veremos qué pasa ahora", manifestó.



También el diputado Gustavo Dantur estuvo con los trabajadores y se comprometió a darles su apoyo.