El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que “de ninguna manera” el Frente de Todos tiene que perder las expectativas positivas para las próximas elecciones generales y consideró que uno de los caminos para revertir la coyuntura actual es “pasar urgente a la etapa redistributiva” de los ingresos de los sectores populares.

“Si esto no se hace, se corre el riesgo” de que los sectores del poder concentrado acumulen la riqueza generada durante estos meses de recuperación y “empiecen a buscar una salida especulativa” para mantener sus ganancias, vaticinó.

Kicillof sostuvo que luego de la pandemia comenzó a generarse en el país un período de recuperación de los sectores productivos como nunca antes. “Hay más riqueza, pero cuando uno mira cómo se reparte es más desigual y regresiva”, y en este sentido sostuvo que “una situación de crecimiento sin distribución es peligrosa para el sistema económico”.

“Cuando se acumula el excedente en la punta de la pirámide, se empieza a buscar una salida especulativa” que genera “factores de inestabilidad y frena la continuidad del crecimiento”. Por eso, agregó, “hay que pasar urgente a la etapa redistributiva que mejore los ingresos de los sectores populares y clases medias”.

“Es la derecha o los derechos”

Durante una entrevista radial, el mandatario provincial puntualizó que “es prematuro hablar de candidaturas” pero dejó claro que “no hay que dar por perdida la elección” del próximo año.

“No creo que ya se perdió; de ninguna manera”, subrayó Kicillof a El Destape y llamó a los dirigentes del Frente de Todos a “no arrepentirse y arriesgar a perder para ganar”. “Es una etapa para los audaces”, exhortó y advirtió que si el macrismo vuelve al poder “va a liquidar” la provincia de Buenos Aires y el país.

Cuando estuvo al frente del Gobierno, Mauricio “Macri rompió la economía y la rompió con ganas”, dijo. Por eso, añadió, es necesario generar mejores condiciones para enfrentarlo ahora “que se sacó el disfraz de Pluto (el perro de Disney) y empezó a decir lo que piensa de verdad”.

Eso “es lo que hizo ayer cuando dijo ‘yo pienso esto y no me corre nadie’ y se expresó enamorado de las privatizaciones y el ajuste”, dijo Kicillof en referencia a los dichos del ex presidente, cuando durante la presentación de su libro insistió con que aplicará las mismas medidas que tomó Carlos Menem en la década de los ’90.

“Por eso, la elección que viene es ‘la derecha’ o ‘los derechos’. Y a pesar de las complicaciones en el Frente de Todos no tenemos derecho a distraernos. La derecha viene por todos los derechos”, puntualizó.

“Massa hizo lo que había que hacer”

Por otra parte, el gobernador bonaerense se expresó a favor de las medidas tomadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a pesar de los cuestionamientos que estas reciben desde varios sectores. “Massa hizo lo que había que hacer”, respaldó.

El punto en el que expresó su coincidencia con la línea económica trazada por el referente del Frente Renovador fue en la calma generada en el mercado financiero y en el diálogo con distintos sectores exportadores para volver a acumular reservas.

“Hay una coincidencia en que hay que estabilizar y luego redistribuir”. Eso sí, luego de esto es momento de “ir a la estabilización de los precios y la recuperación del salario”, señaló Kicillof.

“Massa hizo lo que había que hacer. No pienso igual que él, pero sí creo en una Argentina industrial y productiva contra una financiera. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. Lo que se discute es el camino que se toma para llegar a eso”, explicó.

“Los Copitos y los Caputo”

Durante un breve tramo de la entrevista, el gobernador se refirió a la investigación por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en septiembre pasado, y consideró que este hecho “marcó un antes y un después” tanto en la vida política como en la económica de la Argentina.

Particularmente se expresó sorprendido por las derivaciones del caso, que vinculan a los autores del hecho y la organización Revolución Federal con la empresa Caputo Hermanos.

“Las guillotinas y las antorchas las pagó Toto Caputo”, afirmó Kicillof en referencia a los 13 millones de pesos que la empresa de los Caputo le otorgó a la supuesta carpintería propiedad de Jonathan Morel, el líder de la organización Revolución Federal que organizó marchas a Plaza de Mayo con una guillotina destinada a los funcionarios del oficialismo.

El gobernador sostuvo que “cuando un empieza a atar cabos” se hace evidente los vínculos entre la oposición, la denominada Banda de los Copitos (vendían copos de algodón de azúcar) y los grupos mesiánicos de ultraderecha que fogonearon las marchas violentas contra el Gobierno y el intento de magnicidio contra CFK.

Según Kicillof, “los Copitos y los Caputo aparecen en esta banda” que intentó asesinar a Cristina Kirchner enfrente de su departamento de Recoleta.