Con dos goles de Lionel Messi, dos de Kylian Mbappe, uno de Neymar, otro de Alex Soler y el restante de Sean Goldberg en contra, Paris Saint Germain dio un show de fútbol, goleó 7 a 2 a Maccabi Haifa en París y logró la clasificación para los octavos de final de la Champions League. Messi marcó sus tantos a los 19 y 44 minutos del primer tiempo y lució en un nivel inmejorable.

Con este triunfo, PSG sumó 11 puntos y pasó a octavos junto con Benfica que, con Nicolás Otamendi y Enzo Fernández durante todo el partido, goleó 4 a 3 a Juventus que quedó eliminado de la Champions y la próxima semana, deberá derrotar en Turin a PSG y esperar que Macabi Haifa no le gane a Benfica para poder seguir compitiendo en la Europa League.

Por el grupo G, Manchester City, con la titularidad de Julian Alvarez, igualó de visitante 0 a 0 con Borussia Dortmund y aseguró su pase a octavos con 11 puntos. En tanto que con un gol de Gonzalo Montiel en tiempo de descuento, Sevilla superó 3 a 0 a Copenhague.

En otros resultados de la jornada por el grupo E, en Austria, Chelsea venció 3 a 0 a Salzburgo y se clasificó y Milán goleó 4 a 0 a Dinamo Zagreb en Croacia y por el F, Leipzig superó 3 a 2 a Real Madrid y lo dejó sin invicto y Celtic igualó 1 a 1 en Glasgow con Shakthar Donetsk de Ucrania.

Este miércoles, en la continuación de la quinta fecha de la fase de grupos, Atlético de Madrid recibirá a Bayer Leverkusen, con la necesidad de sumar un triunfo que le permita mantener chances de clasificar a los octavos de final El grupo B es liderado por Brujas de Bélgica con 10 unidades, a un paso de la clasificación como líder, seguido por Porto de Portugal con seis, Atlético con cuatro y Bayer Leverkusen con tres.

Por su parte, por el Grupo C, el Inter de Italia, con Lautaro Martínez y Joaquín Correa, será local ante el Viktoria Plzen de República Checa, a la espera de ganar y que Barcelona no derrote como local al Bayern Munich para poder clasificarse a los octavos.



La programación completa para mañana será la siguiente: Grupo A: 16 hs Ajax-Liverpool y Nápoli-Glasgow Rangers. Grupo B: 13.45 Brujas-Porto y 16: Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen. Grupo C: 13.45 Inter-Viktoria Plzen y 16 Barcelona-Bayern Munich y Grupo D: 16.00: Tottenham Hotspur-Sporting Lisboa y Eintracht Frankfurt-Olympique de Marsella .