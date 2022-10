Desde Santa Fe

Omar Perotti le pidió ayer a la Cámara de Diputados que no deje a la provincia sin presupuesto 2023 –como hizo con el de 2022 que recién lo sancionó el 10 de marzo último después de meses de cajoneo- y apruebe la media sanción del Senado antes de que finalice el período ordinario, el 30 de diciembre. “Espero y deseo tener un presupuesto que sea el mejor para todos los santafesinos y santafesinas” y comience a ejecutarse a partir del 1º de enero, dijo el gobernador. El proyecto es el primero en la historia de Santa Fe que prevé recursos por una cifra inédita: un billón 800 mil millones de pesos, un poco menos de gastos y un superávit de 2.100 millones. Perotti descartó también cambios en el Ministerio de Seguridad al rechazar “versiones” sobre un operativo político para desplazar de su cargo a la secretaria de Logística Ana María Morel por un supuesto pedido del ministro Rubén Rimoldi. “De las versiones que se haga cargo el que las dio”, retrucó el mandatario. Uno de los que replicó las “versiones” en las redes fue el ex ministro del ramo y hoy jefe del bloque de diputados de la UCR, Maximiliano Pullaro.

Perotti aludió a Pullaro –aunque sin mencionarlo- dos veces. Primero, cuando recordó el cajoneo del presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados hasta el 10 de marzo, “lo que no nos hizo nada bien como provincia”, reprochó. Y después, cuando le preguntaron por las “versiones” sobre cambios en el Ministerio de Seguridad, que Pullaro difundió en las redes.

“Gobernador Perotti –le reclamó Pullaro- tome decisiones: respalde al ministro de Seguridad. No tenga más indecisiones, están al frente de una organización vertical de 23 mil hombres y mujeres desorientados, que no saben quién los conduce. No siga debilitando la seguridad pública”. Y publicó una captura de pantalla de Canal 3 de Rosario con el título: “Rimoldi supeditó su continuidad hasta el viernes si no se va Morel”.

En la misma línea, Rosario 3 agregó: “Según fuentes cercanas a la Casa Gris, la relación entre ambos funcionarios (Rimoldi y Morel) habría quedado muy dañada y el ministro habría advertido al gobernador Omar Perotti que si hasta el viernes no hay cambios en la estructura del Ministerio (es decir si no decide el apartamiento de la contadora Morel) sería él quién se iría junto a todo su equipo”.

Ayer, después de un acto oficial, le preguntaron a Perotti por el asunto. “¿Cuál es la situación en el Ministerio de Seguridad? Hay muchas versiones. ¿Puede clarificar cuál la situación? ¿Se va Ana Morel?”, quiso saber una colega.

-De las versiones que se haga cargo el que las dio –retrucó el gobernador. Unos minutos después, cuando otro periodista insistió sobre lo mismo, Perotti repitió la respuesta: que se haga cargo de las "versiones" el que las fogoneó en los medios.

-El presupuesto 2023 tiene media sanción del Senado. ¿Lo va a aprobar la Cámara de Diputados?

-Es un presupuesto realmente importante que ha tratado de contemplar el grueso de los pedidos de cada uno de los legisladores. Un entendimiento importante ya se dio en el Senado. Siempre hay cosas que se pueden analizar y mejorar. Veremos cuál es la opinión de Diputados. El grueso (de los temas) se ha conversado durante el año –contestó.

Perotti dijo que lo que sucedió con el presupuesto 2022, que quedó varado meses en Diputados por decisión del bloque de Pullaro y del Frente Progresista “no nos hizo nada bien como provincia”. La ley recién se sancionó en marzo. “Eso significó meses de retrasos en obras, (en el pago) a proveedores y demoras en temas administrativos. Reconducir un presupuesto no es tan sencillo ni tan simple como a veces se estima. Espero y deseo tener un presupuesto que sea el mejor para todos los santafesinos y santafesinas” y pueda ejecutarse a partir del 1º de enero de 2023. “Eso nos tiene que unir en encontrar esa alternativa”, agregó.

El gobernador ponderó también “el nivel de inversiones” y el “equilibrio” territorial en infraestructura. “Avanzamos con fuertes inversiones en obra pública como dinamizador del empleo, en seguridad, educación, estructura vial con el objetivo de garantizar las rutas transversales y un fuerte vínculo para los sectores productivos” y “los caminos de la ruralidad para el campo”. Más, desplegar grandes obras –como la que se inició ayer que es el Gasoducto Gran Santa Fe que cruza la laguna Setúbal-. Hablamos de gasoductos, acueductos, la provisión de agua potable en las dos grandes ciudades (Rosario y Santa Fe) y el Plan la Conectividad en toda la provincia", concluyó.