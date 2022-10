Este martes, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) presentó los resultados de la fase 1 de la vacuna argentina ARVAC Cecilia Grierson (ARVAC CG) contra la covid-19.

En AM750, el director comercial de Laboratorio Cassará, Jorge Cassará, destacó la "potencia inmunologica de la vacuna": "Llega a aumentar hasta 30 veces el tipo de anticuerpos neutralizantes tanto para la variante ancestral Wuhan como para la variante Omicron".

El proyecto de la vacuna argentina comenzó en 2020, a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y científicos del CONICET. En diciembre de 2020, el Laboratorio Cassará comenzó con los desarrollos tecnológicos y farmacéuticos.

En ese sentido, Cassará explicó que esperan poder iniciar la fase 3 en diciembre 2022: "El esfuerzo económico es enorme para esta fase que viene, son entre 2 mil y 3 mil voluntarios. Nosotros tenemos una promesa y la decisión política del Ministerio de Ciencia y Tecnología de apoyar este proyecto hasta el final", manifestó.



Además, destacó que la ventaja del conocimiento acumulado por la comunidad científica permite acelerar los procesos de investigación y producción: "Podemos adecuar la vacuna a los cambios de variante en tiempos muy cortos. De hecho, en el 2021 hicimos tres vacunas distintas: Wuhan, Gamma y Delta. Por la experiencia que tuvimos, tiene una plataforma que permite adecuarla rápidamente".

Por último, el director comercial del Laboratorio Cassará reveló cuándo estará lista la ARVAC CG: "Si podemos reclutar rápido, para mitad de 2023 estaríamos en condiciones de tener la vacuna. No va a estar para inicio del invierno, pero el covid no es tan estacional como pensamos, los brotes de coronavirus no son siempre coincidentes con el invierno", concluyó.