#Pantallazos El conurbano bonaerense contiene el todo y la nada en la saga documental Universo Conurbano, con conducción de Pedro Saborido y contenidos de The Walking Conurban, con nuevos episodios cada jueves a las 22 por Encuentro. Además, Prime Video subió el hit de la democracia albiceleste Argentina, 1985, de Santiago Mitre; de paso también la fábula sci-fi La periferia: conexión al futuro, con Chloë Grace Moretz. El Festival Internacional de Cine Africano de Argentina reunirá películas y cortos de directorxs de Senegal, Ghana, Marruecos, Sudáfrica, Somalia, Uganda y Mozambique (26/10 al 6/11, distintas salas de CABA y de Córdoba, con funciones presenciales y online). Además, un pibe redescubre su historia familiar entre fantasmales casetes en el docudrama Spectre: Sanity, Madness and the Family (26/10, Mubi). Y debuta la serie ¡García!, sobre un espía español criogenizado desde la dictadura de Franco, basada en los cómics de Santiago García y Luis Bustos (28/10, HBO).

#DeCatálogo Andrés Calamaro agiganta su leyenda con Honestidad brutal extra brut, edición extendida (6 discos) de su doble álbum clásico de 1999, con mezclas alternativas y material descartado de aquellas sesiones del milenio pasado como las gemas Graciela o Los reventados. También hay lanzamientos de Cítrico (su tercer disco, Sentimental, aventura sensorial texturada con participación de Nico Cotton y de Goyo Degano, de Bandalos Chinos), de la española Kimberley Tell (el disco Error 404, producido por el argentino Marías Eisen, con canciones íntimas, melancólicas, algunas parte del soundtrack de la serie de Netflix, Élite), de Fran Muñoz (el álbum Beta Candel, performance de salida a la luz después de la pandemia) y de los hermanos Family Clan (el EP Family Clan, experiencia multirrítmica con momentos de hip hop, dancehall y funk).



#CualquieraPuedeGooglear Clic en session: Los Auténticos Decadentes entregaron su Full Session con diez hits irresponsables e invitados como Mamita Peyote y Ivonne Guzmán. Clic solidario: Pablito Molina, voz de TTM y Lumumba, necesita ayuda económica para un tratamiento de quimioterapia; sus datos de MercadoPago son CVU 000000 31000 4352 626 7805, alias pin.tuby.soja, CUIT 20-17319058-4. Cicloclic: el Mercado de Industrias Culturales Argentinas estrenará su Nodo MICA bonaerense, con charlas, talleres y shows de Mancha de Rolando y Luciana Jury, entre otrxs, 27 y 28/10 en Teatro Argentino de La Plata, gratis.



#CoverMe A.N.I.M.A.L. celebra sus tres décadas con el disco Íntimo extremo - 30 años, en que presenta nuevas versiones de sus clásicos con invitados como Andrés Calamaro, Chizzo, León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Lali, Lula Bertoldi, Rubén Albarrán, Juanes, Bunbury, Draco Rosa o Agarrate Catalina. Además, Andrés Ravioli revisita De nosotros dos, del ícono de culto uruguayo Eduardo Mateo; Hugo Lobo Cuarteto recorre la leyenda de Chet Baker con There Will Never Be Another You y Sergio Zabala estudia en clave folk cuyana el himno de Los Redondos, Un ángel para tu soledad.



#HacelaSimple Renová la playlist que viene el Mundial. Arde La Sangre anticipa su próximo EP con Aguantar y Dj Mämi suma aportes de Ms Nina y Emanero en La Perreria; mientras que María Codino explora la intimidad de las guitarras nocturnas en Nöche. También salieron nuevas canciones de Andry Bett (Ese chiste), de Chuka Hurtado (La generación que se degeneró, con feat de Nico Alonso), del dúo Moor (el doblete Tan diferente y La señal), de Baires Reach (Digamos todo) y de Melina Moguilevsky (Lluvia).





