Tras la expectativa por su visita a la Argentina, Coldplay tuvo anoche su primera presentación en River ante un multitudinario público, que contó con canciones, show de luces y fuegos artificiales, y un homenaje a Soda Stereo con la versión de "De música ligera". Para quienes quedaron con ganas de disfrutar del show en vivo, todavía quedan unas pocas entradas disponibles en el sitio oficial de All Access.

Después de informar que se habían agotado las localidades para los 10 shows pr en el marco de la gira "Music Of The Spheres" -se vendieron más de 550 mil entradas-, la productora DF Entertainment anunció que el cantante Kim Seok-jin de la banda surcoreana BTS se sumaría a la fecha del viernes 28 de octubre.

Y que se habilitaría la venta de los "Infinity Tickets" -un cupo limitado de entradas por $2800 (más el cargo de servicio) para todas las fechas-, además de una tanda extra de entradas remanentes a precios un poco más altos que los originales. Si bien los Infinity Tickets se agotaron a pocos minutos de su lanzamiento, todavía hay disponibles entradas a precios actualizados.

Para qué fechas y en qué ubicaciones quedan entradas remanentes

Los tickets que siguen habilitados son pocos y para fechas seleccionadas, y todo puede cambiar minuto a minuto. Las que quedan disponibles para hoy y el martes 1 de noviembre son en palcos bajos, a un valor de 23.000 (más service charge).

Los interesados deben hacer la fila virtual, seleccionar el día y la ubicación. Podrán pagar con tarjetas Visa, Master y Amex en 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas con interés. Se permite la compra de un máximo de 4 entradas por usuario y operación. All Access es el único punto de venta virtual habilitado para vender entradas.

En caso de detectar compras que no cumplan con lo establecido, las mismas serán dadas de baja y regresadas al sitio web de venta. Y si los datos solicitados en el check out (DNI, fecha de nacimiento) no coincide con los datos de la tarjeta, las entradas serán dadas de baja.



Cómo chequear la seguridad de las entradas

A fin de evitar estafas por reventa de entradas truchas, la productora DF Entertainment, dueña de la ticketeadora All Access, anticipó que las entradas adquiridas por el método de entrega "retiro en punto de canje" serían completamente digitales.

Es decir, que los usuarios que hubiesen adquirido sus tickets recibirían por correo electrónico unas instrucciones para descargarlos desde la aplicación Quentro en sus celulares. De esta manera, se permite almacenar y transferir los tickets para cualquiera de los conciertos de forma 100% legítima.



