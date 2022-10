Esta noche será el primero de los 10 shows que Coldplay tiene previsto realizar en el estadio River, el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, en el marco de la gira mundial “Music Of The Spheres”. En la previa de los recitales, la banda británica ya fue noticias por diferentes motivos: la llegada del bajista Guy Berryman y su recorrido por Buenos Aires, la presencia de Jin de BTS en una de las presentaciones, la transmisión de funciones a cines de todo el mundo, y hasta por un nuevo tipo de dólar.



El show de hoy comenzará a las 19.15 con la apertura de la primera artista invitada, la cordobesa Zoe Goetusso, quien se espera que esté presente en todos las presentaciones. Luego, será el turno de la estadounidense Gabriela Wilson, conocida como H.E.R., quien participará en 6 de los recitales, el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2 y 4 de noviembre. A las 21.15, la banda británica saldrá al escenario ante el público argentino.

De esta forma, Coldplay retomará la actividad tras una pausa por la salud del cantante, Chris Martin, diagnosticado con una “afección pulmonar grave”, motivo por el que debieron reprogramar los shows en Brasil. El 8 de noviembre ,Coldplay cerrará en el Monumental el tramo sudamericano de la gira y volverán a los escenarios en marzo, mes en el que fijaron las nuevas fechas para tocar en San Pablo, Curitiba y Río de Janeiro. En abril, el viaje seguirá por Europa.

10 datos sobre Coldplay en la previa a sus shows en Argentina

El recorrido de Guy Berryman por Buenos Aires

El primer integrante del grupo en llegar al país fue el bajista Guy Berryman, quien mostró su recorrido por la Ciudad en Instagram. El sábado estuvo en La Noche de los Museos, pasó por el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo y el Malba, donde lamentó que la fila para entrar a la exhibición de Frida Kahlo fuera “demasiado larga”. “Viva la vida”, la única canción del grupo que lleva su título en español, hace referencia a uno de los cuadros de la artista.

Jin, el fenómeno K-Pop que cantará en uno de los shows de Coldplay

Jin, el cantante de BTS, se subirá al escenario del estadio River Plate el 28 de octubre para presentar en vivo su primer single solista, "The Astronaut", que co-escribió con Chris Martin. La noticia generó la locura de sus fans (denominadas ARMY), que el sábado instalaron carpas frente al Monumental para ver a su ídolo. La presencia de Jin fue confirmada en Twitter de la banda pop surcoreana, con capturas de una conversación entre Martin y Jin.

Dos de las diez funciones se transmitirán en vivo en cines de todo el mundo

Los recitales de los días 28 y 29 de octubre serán transmitidos en vivo en salas de cine de más de 70 países. En Argentina, los fanáticos podrán ver el concierto a partir de las 21 horas en los complejos Hoyts, Cinemark y Cinépolis.

El récord de Coldplay en Argentina

En junio Coldplay anunció su 10º fecha en River y superó así el récord de cantidad de recitales en ese escenario en una misma gira, que hasta el momento lo tenía Roger Waters con su show “The Wall”, que en 2012 realizó 9 fechas en el Monumental. Con el anuncio de la 8º fecha, la banda británica ya había superado otros dos récords: los 5 shows de los Rolling Stones en 1998 y los 6 de Soda Stereo en su regreso en 2007.

Dólar Coldplay: ¿un grupo que acuñó moneda propia?

El Gobierno nacional resolvió el 13 de octubre gravar las actividades recreativas y culturales prestadas en el país por no residentes con un recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial. Dada la cercanía de la disposición con el comienzo de los shows de la banda británica, los medios refirieron como “dólar Coldplay” a este gravamen.

6. Las visitas de Coldplay a Argentina

La primera visita de Coldplay a Argentina fue en 2007, cuando dio tres conciertos en el Teatro Gran Rex. Regresó en 2009 para presentar el álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, esta vez en River. En 2016 brindó un concierto en el Estadio Único de La PlaTa para la apertura del tour A Head Full of Dreams.

7. La gira que trae a Coldplay, respetuosa con el medio ambiente

Music Of The Spheres World Tour fue anunciada el 14 de octubre de 2021, un día antes del lanzamiento del álbum homónimo. Junto con el anuncio de la gira, publicaron un plan detallando que el desarrollo de la misma demandará un 50% menos de dióxido de carbono en comparación con el A Head Full of Dreams Tour, que realizaron entre 2016 y 2017. Para eso llevaron a cabo diferentes medidas: con BMW crearon la primera batería de espectáculo móvil y recargable para cada concierto; utilizaron materiales ligeros reutilizables para el armado en escena y se comprometieron a plantar un árbol por cada entrada vendida.

8. “Viva la vida”: el origen de la única canción de Coldplay titulada en español

“Viva la vida” es el segundo sencillo del álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, cuarto de estudio de Coldplay, lanzado en 2008. Consultado acerca de la frase en español, Martin reveló en una entrevista que la leyó en un cuadro de la artista mexicana Frida Kahlo y le llamó la atención que la realizó la obra poco antes de su muerte, en 1954, y quiso homenajear su optimismo luego de todas las penurias que pasó. “Atravesó mucha basura. Y después decidió hacer un cuadro gigante en su casa que decía: ‘Viva la vida’. Simplemente adoro su valentía”, declaró.

9. 5 temas emblemáticos de Coldplay

Yellow (2000): fue uno de los sencillos del disco “Parachutes”, y es considerada una de las baladas de rock más importantes de la década. La letra hace referencia a un amor no correspondido de Martin.

In my Place (2002): llegó a ganar un Grammy a mejor actuación de un grupo con vocalista. El videoclip que acompañó la canción fue nominado a varios premios. Es uno de los temas más de conocidos de la banda, y figura como sencillo principal del álbum A Rush of Blood to the Head.

The Scientist (2002): parte del álbum A Rush of Blood to the Head, habla sobre el perdón en la pareja. El punto fuerte del tema fue la apertura al piano de Martin, algo que fue alabado por la crítica. Su video promocional, el cual utilizó el recurso en reverso, ganó tres premios otorgados por MTV.

Fix You (2005): fue escrita por todos los miembros de la banda en forma colaborativa para el álbum X&Y, y está construida sobre un órgano acompañado por una batería. Después de su lanzamiento, su video promocional se convirtió en un tributo a las víctimas del atentado del 7 de julio de 2005 en Londres.

Viva la vida (2008): el tema sobre la caída del rey Luis XVI durante la revolución francesa fue ganador en los Premios Grammy de 2009, llegó a ser número 1 en los rankings de 36 países y vendió más de 5 millones de copias sólo en Estados Unidos.

10. Los amores de Chris Martin

El músico estuvo casado más de una década con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien tuvo dos hijos. Se separaron en 2016 y, poco después, trascendió que mantuvo breves romances con Jennifer Lawrence y conAnnabelle Wallis. Hasta 2017 que conoció a Dakota Johnson, protagonista de la película Cincuenta sombras de Grey, con quien actualmente vive en la mansión que comparten en Malibú.