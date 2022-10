Dos semanas antes del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, el diputado del PRO, Gerardo Milman, había presentado un proyecto de ley en el que se refería a un "falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla".

“No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”, decía el texto que formaba parte de un proyecto presentado el 18 de agosto pasado. La vicepresidenta fue atacada, el 1 de septiembre, por Fernando Sabag Montiel, quien gatilló contra Cristina y el tiro no salió.



El número de expediente 4229-D-2022, tenía por objetivo, lo siguiente: "Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el plan de contingencia para frenar la escalada de violencia y amenazas hacia periodistas, jueces, fiscales y actores involucrados en casos judiciales".



El texto, al que se puede acceder públicamente, fue ingresado formalmente en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, se incluía una solicitud de información acerca de si se iba a reforzar la seguridad de Cristina Fernández, la de los jueces y fiscales del caso Vialidad; también estaba interesado en saber si se iba a destinar custodia a “periodistas independientes”, reclamaba que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) actuara sobre organizaciones políticas, sociales, sindicales y “falsos movimientos reivindicativos de culturas ancestrales", y describía a La Cámpora como camisas negras", en alusión a los seguidores de Benito Mussolini.

Los fundamentos del proyecto

"Con enorme preocupación vengo a plantear el presente proyecto a efectos de tomar conocimiento de las medidas preventivas, tanto políticas como de inteligencia, que el gobierno desarrolla ante la sumatoria de indicadores de violencia que se perciben como la antesala de episodios que podrían quedar en nuestra historia, me refiero a fechas dolorosas", escribió Milman en los fundamentos.

En el que además, mencionaba "marchas de protestas, o disfrazadas de apoyos a uno y a otros, depende de lo convocante", como "aquellas protagonizadas por la adormecida CGT con o sin los moyanos, o por las camisas negras de La Cámpora, o por las agrupaciones piqueteras afines o disidentes, o por el kirchnerismo".

Y agregaba que encuentra como "factor común las amenazas a los culpables de siempre: los neoliberales; EEUU; el campo; los empresarios, la corte suprema; los fiscales y jueces; periodistas; políticos opositores; etc" (SIC).

"Todo esto sumado es un cóctel o un guiso que está tomando un peligroso cuerpo, hierve y fermenta, y es contenido por la gran olla de presión cuya manija siempre la tuvo el peronismo", añadía el exfuncionario de Mauricio Macri, en el Ministeriod e Seguridad, que comandaba Patricia Bullrich.



Entre los diputados que firman el proyecto de ley, figuraron Francisco Sánchez, diputado del PRO por Neuquén, quien había pedido la pena de muerte por delitos de corrupción cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron 12 años de prisión para CFK en la "causa Vialidad"; Pablo Torello, Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Alberto Asseff y Carlos Zapata.