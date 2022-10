"No queremos que construyan en nuestros espacios verdes y menos en nuestros espacios patrimoniales", dijeron a Página/12 vecinos y vecinas de Parque Patricios que se oponen a la construcción de un memorial para las víctimas de covid - 19 en pleno Parque Florentino Ameghino. Además de cementar buena parte de uno de los espacios verdes más importantes del barrio, los vecinos y vecinas advierten que la obra afectaría patrimonio histórico y arqueológico, ya que en el actual parque funcionó el ex Cementerio del Sud, donde fueron enterrados más de 15 mil fallecidos por fiebre amarilla en el Siglo XIX. El Consejo Consultivo de la Comuna N°4 se expresó por unanimidad en contra del proyecto, que ya tiene aprobación de primera lectura en la Legislatura y será debatido en audiencia pública la semana entrante.

Las y los integrantes del Consejo Consultivo comunal se enteraron de la iniciativa del Gobierno porteño recién después de que la Legislatura aprobara el proyecto en primera lectura, el pasado mes de septiembre. Antes, ninguna autoridad del GCBA ni de la Comuna les había comunicado de forma oficial que en el parque lindero al Hospital Muñiz se instalaría un memorial de unos 2.200 metros cuadrados, en su mayoría de cemento. "No fuimos consultados en ningún momento, nos enteramos nosotros de casualidad y, en función de eso, convocamos a reuniones para hablar con la gente. Es impresionante la unanimidad que hay, la gente no quiere el monumento en ese lugar", dijo a este diario María Rosa Gamondes, historiadora urbana e integrante de la Comisión de Patrimonio Urbano del Consejo.

"Nuestra discusión no es memorial sí o memorial no, ese tema nos trasciende. Nuestra consigna es 'aquí no' porque lo que no queremos es que construyan en nuestros espacios verdes, el monumento ocuparía un porcentaje enorme del parque", agregó Gamondes. Tras enterarse del proyecto, el Consejo Consultivo debatió la iniciativa, que terminó con un resultado contundente: todos los integrantes se expresaron en contra de la instalación del memorial en ese parque. En un comunicado, el Consejo advirtió que el rechazo es "en defensa del parque por su valor histórico, paisajístico, arqueológico, por su añoso parque arbóreo y a los fines de que no pierda superficie absorbente".

"Además, dado que el Parque Ameghino fue un cementerio, consideramos que por una simple cuestión de respeto a los restos de aquellos que aún descansan en el lugar, debe descartarse de plano el realizar en el lugar una obra que los profane, menos una de las características y dimensiones de la planificada por el GCBA", añadieron. El sitio en el que se emplazaría el memorial es el mismo en el que funcionó el ex Cementerio Público del Sud. Allí, en 1872, fueron enterrados más de 15 mil fallecidos por la epidemia de la fiebre amarilla y precisamente por eso el parque ya cuenta con un monumento a las víctimas de esa epidemia.

"Se tiene conocimiento de que el traslado de los cuerpos que allí reposaban fue sólo parcial. En 1930 y 1940 se encontraran ataúdes con restos y a esto se deben sumar quienes fueron enterrados en fosas comunes", señalaron fuentes del Consejo. "Todo apunta a que en el lugar se hallan aún innumerables restos humanos depositados en el sitio. Es una muy mala señal, en tanto comunidad, perturbar el descanso de unos para homenajear a otros", advirtieron.

Por otro lado, Gamondes sostuvo que el GCBA "promociona estos proyectos supuestamente para desarrollar el sur de la Ciudad, pero esto no es desarrollarnos. Desarrollar es dar viviendas, dar una mejor salud, mejor educación para la gente que vive acá".

En los fundamentos del proyecto de ley aprobado en primera lectura, que lleva la firma del legislador Emmanuel Ferrario (Pro), se expresa, en efecto, que “la decisión de intervenir en esta área surge como continuidad de las políticas de revitalización del sur de la ciudad que se vienen llevando a cabo en los últimos años, así como también la caracterización del entorno como un área vinculada a la salud, debido a la presencia de hospitales”.

Sobre la falta de participación ciudadana en el proceso de diseño del memorial, los integrantes del Consejo alertaron que "proceder de esa manera en un espacio público de nuestra comuna involucra un avasallamiento a la Ley 1.777 de Comunas, pues antes del tratamiento del proyecto en la Legislatura, como en el llamado a Concurso de Diseño, no se ha establecido ningún tipo de consultas a los habitantes de esta Comuna a través de instituciones como es este Consejo".

Los vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de expresarse el próximo viernes 4 de noviembre, en la audiencia pública que se realizará y a la que se pueden inscribir a través de la página web de la Legislatura porteña.