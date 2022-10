Jerry Lee Lewis, un pionero del rock & roll estadounidense de la década del 50, murió este viernes a los 87 años de causas naturales, informó su agente.

El músico, nacido el 29 de septiembre de 1935 en Ferriday, Luisiana, fue famoso por su fuerte presencia escénica, sus dinámicos ritmos al piano y fue fundamental para el desarrollo del rock.

En 1956 participó en Memphis, Tennessee, en una mítica grabación con los tres grandes del rock y la música country: Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash. Al año siguiente grabó "Whole Lotta Shakin Goin On", que junto a "Great Balls of Fire", lo convirtió en una de las grandes estrellas del momento.

De esa época dat el incidente que le valió el apodo de The Killer, cuando en una actuación como telonero de Chuck Berry en Nueva Yoek le prendió fuego a su piano mientras tocaba "Great Balls of Fire".

En 1958 quedó rodeado por el escándalo y la controversia al casarse con la hija de su primo, Myra Gale Brown, de 13 años. Fue la tercera de sus siete esposas. El matrimonio era un secreto hasta que se descubrió cuando la pareja estaba en Londres. Esto afectó su carrera po los siguientes años. La pareja tuvo dos hijos y se separó en 1970.

Lewis se focalizó a fines de los 60 en la música country y en 1986 fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. En el medio, sufrió la muerte de su primer hijo con Myra y de un hijo de su primer matrimonio. Además, su cuarta esposa murió ahogada y la quinta falleció por sobredosis. Él mismo debió someterse a desintoxicación y también tuvo una larga hospitalización por una úlcera sangrante.

La carrera de Lewis se revitalizó a fines de los 80 con la película Great Balls of Fire!, basada en las memorias de Myra. Dennis Quaid hizo de Lewis, y Winona Ryder personificó a Myra. Además, Alec Baldwin se puso en la piel de Jimmy Swaggart, el primo de Lewis, conocido como uno de los principales telepredicadores de los Estados Unidos.

Se mantuvo activo durante las décadas siguientes, y retomó la actividad discográfica en 2020, con 85 años, después de haber sufrido un ACV.