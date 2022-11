Desde Santa Fe

La comisión de Acuerdos tiene previsto reunirse hoy a las 10, en la Legislatura, para definir la sanción que se aplicará a la fiscal Cristina Ferraro en un proceso disciplinario que le inició en junio, cuando la funcionaria fue procesada por “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” en una causa federal que investiga el destino de un millón dólares y tres millones de pesos de los que sólo quedaron las fotos y un video. El diputado Leandro Busatto, que actúa como acusador en el trámite, solicitó directamente la cesantía de Ferraro, pero la mayoría de la bicameral coincide en una suspensión en el cargo, aunque aún no definió si es por el plazo mínimo de dos meses, el máximo de seis meses o una escala intermedia. “Todos coincidimos que debe ser sancionada porque es una falta grave, pero lo que estamos discutiendo es el tiempo”, dijo ayer el diputado de la UCR, Julián Galdeano, que es uno de los que debe dictaminar. “El acusador Busatto solicitó la destitución, pero en las conversaciones en la comisión coincidimos en una suspensión. Algunos estamos de acuerdo (con esa pena), pero en la medida que sea por un tiempo razonable”, que estimó en cinco meses.

Si la comisión de Acuerdos emite su despacho, el plenario del Senado y la Cámara de Diputados para tratar el caso Ferraro se realizará el jueves, pero hasta ayer la vicegobernadora Alejandra Rodenas no lo había convocado.

Ferraro es investigada en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe en una causa en la que el juez subrogante Carlos Villafuerte Ruzo la procesó por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. El primer cargo es porque “autorizó ilegítimamente la desaparición” de un millón 100 mil dólares y tres millones de pesos de la agencia de turismo de Hugo Oldani -horas después del homicidio del empresario el 11 de febrero de 2020- y el segundo por “desviar la investigación” del destino del dinero.

Villafuerte Ruzo firmó el procesamiento el 7 de junio y al día siguiente Busatto solicitó la apertura del proceso disciplinario en la Legislatura por lo que consideró un “hecho de gravedad institucional”. La causa judicial que derivó en la acusación a Ferraro se inició por una denuncia del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien declaró como testigo en el sumario legislativo –a pedido de la defensa-, pero se negó a hablar de la causa judicial.

El 12 de septiembre, Busatto formalizó la acusación a Ferraro y solicitó el máximo de la pena, que es la cesantía en el cargo y la inhabilitación para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación por diez años. La sanción es adecuada a la “naturaleza y gravedad de la falta”. Ferraro ha “violentado la responsabilidad funcional que se le encomendara” y ocasionó un “gravísimo daño” al MPA, explicó el legislador.

El 19 de octubre, la fiscal hizo su descargo en el recinto de la Cámara de Diputados, donde –según el diputado Galdeano- reconoció que horas después del homicidio de Oldani, permitió que “familiares del empresario y personas ajenas a la investigación oficial ingresaran a las oficinas de la empresa supuestamente para retirar un DNI y salieron con bolsos de dinero que no fueron detectados, que no fueron oficialmente registrados” por la pesquisa.

“La acusación de Busatto a Ferraro está más que fundada”, dijo Galdeano por Aire de Santa Fe. Y en su defensa, “la fiscal no hizo más que convalidar la hipótesis de la acusación” y “reconoció que fue negligente a la hora de aplicar los controles que tenía que hacer a las personas que podían ingresar preservando la escena del homicidio y eventualmente las vinculaciones que eso podía tener en la documentación o en cuestiones que se guardaban en la misma oficina”.

“La fiscal tuvo oportunidad de defenderse, pero ella misma reconoció que su desempeño” estuvo “fuera de protocolo o con algunas falencias o muchas. Y a juicio de varios legisladores que integramos la comisión de Acuerdos, esto amerita una sanción porque configura la hipótesis de mal desempeño” y “habilita a la Legislatura a sancionarla”, planteó Galdeano.

“Vamos a ver en la comisión de Acuerdos –en el plenario previsto para hoy, a las 10- qué alcance tiene esa sanción. Hay quienes proponen que sea leve y otros que pensamos que debe ser un poquito más dura o contundente. Entiendo que hubo una afectación concreta de las posibilidades de investigar correctamente este caso”, sostuvo el legislador.

“La acusación (del diputado Busatto) es solvente, tiene pruebas suficientes, exhibe y demuestra que no hubo un desempeño correcto por parte de la fiscal Ferraro. Y eso amerita una suspensión por el máximo tiempo que podamos acordar en la comisión de Acuerdos. Porque tampoco sería razonable de nuestra parte que por poner una sanción más dura no tengamos mayoría y terminemos no sancionando el incorrecto obrar de la fiscal Ferraro”.

-¿Una suspensión por el plazo máximo sería seis meses y el mínimo: dos meses? –le preguntaron.

-Así es. Hay quienes nos inclinamos por el máximo que podamos dentro de esa escala. Vamos a buscar un consenso y ver qué sanción le podamos dar. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Por ahí, podríamos aceptar un plazo intermedio de cinco meses, pero no una suspensión de sólo dos meses –respondió Galdeano. “Nosotros queremos lograr una mayoría para una sanción; después vemos, por qué tiempo.

-¿Qué pasa si la Cámara Federal de Rosario confirma el procesamiento de Ferraro?

-Hay consenso (en la bicameral) que si el proceso judicial avanza, corresponderá la destitución inmediata del cargo. Eso va a estar claro en la resolución, cualquiera sea el tiempo de la suspensión. Todos coincidimos que la fiscal debe ser sancionada porque es una falta grave. El tiempo de la sanción es lo que estamos discutiendo –cerró Galdeano.