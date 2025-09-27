El Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy confirmaron la detención de uno de los sospechados de la autoría del triple femicidio cometido en Florencio Varela.

El MPA jujeño indicó que con la dirección del fiscal Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca "llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y detención de Lázaro Víctor Sotacuro", uno de los sospechosos del triple femicidio cometido en la provincia de Buenos Aires.

Las diligencias comenzaron en horas del mediodía de este 26 de septiembre, cuando, por disposición de la Dirección General de Investigaciones, se efectuaron controles vehiculares, relevamiento de hospedajes y demás medidas en la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Al descartarse que los prófugos se encontraran en territorio jujeño, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, Bolivia, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Fruto de este trabajo coordinado, a las 20 horas se logró ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de la ciudad boliviana, procediéndose a su traslado a dependencias policiales para resguardo y trámite de extradición.

El procedimiento fue dirigido por el fiscal Mendivil, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.