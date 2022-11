La interna en Juntos por el Cambio sigue al rojo vivo y se sumarían precandidatos presidenciales: además de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ahora es Elisa “Lilita” Carrió la que aseguró que que “si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura, aunque no saque votos”.

Luego de que se viralizara el video de la presidenta del PRO amenazando al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, la líder de la Coalición Cívica criticó a Bullrich: “Creo que Patricia debe parar en función del conjunto. Hay que tratar de bajar los niveles de la contienda”, advirtió.

Y continuó: “Ella es muy buena persona, pero no sabe parar y a veces tiene formas masculinas. A lo mejor se le escapó esto porque es muy dura”.

Carrió manifestó que “si no nos garantizan una lista honesta”, ella se presentará como candidata en la interna “aunque no saque votos”. “A mí lo que me importa es saber cuántos somos realmente los que queremos cambiar en serio en la Argentina. No se trata de ganar o perder, dijo.

Según la titular de la Coalición Cívica, la pelea abierta entre Bullrich y Larreta por suceder a Mauricio Macri implica un “adelantamiento” de la dinámica electoral al interior de JxC y señaló que el expresidente solo es “líder de uno de los partidos que integran JxC”.

“Yo no comparto que se anticipen tanto las candidaturas y no entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos con la enorme responsabilidad que se les viene encima, porque vamos a encontrar un país desbastado”, criticó.

A principios de octubre, Macri ya había corrido por derecha a Larreta y Bullrich al sostener "si al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar". De todas maneras, aunque la balanza macrista se inclina hacia la exministra de Seguridad, el jefe de Gobierno porteño se aferra a la candidatura e insistió con que “lo importante es el apoyo de la gente”

Bullrich contra Felipe Miguel

En diálogo con AM750, Felipe Miguel opinó que la agresión de Bullrich fue “un disparate”. “Estoy convencido de que ni la violencia, ni las amenazas, ni las agresiones personales conducen a buen puerto -aseguró el jefe de Gabinete porteño-. Podemos opinar diferente de un tema, pero tenemos que mantener el respeto y que no afecte la relación personal”.

Y añadió: “Siempre respeto la libertad de expresión. Me llamó mucho la atención (el mensaje de Bullrich). Sobre todo la agresividad de sus expresiones”.

Los radicales no quieren quedar afuera

En medio de la pelea entre “halcones” y “palomas” del PRO, el radicalismo no quiere quedarse afuera y busca garantizarse un lugar en las listas para las elecciones del año que viene. El sábado en Costa Salguero -escenario predilecto de los globos amarillos-, la UCR conmemoró el aniversario de la victoria de Raúl Alfonsín en 1983 con un Gerardo Morales que asegura será candidato a presidente y un Martín Lousteau que no se resigna y busca quedarse con el Ejecutivo porteño.