Tras la ardua aprobación que tuvo en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto 2023 comenzará a ser debatido este miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. La primera jornada de discusión contará con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; y de Programación Económica, Gabriel Rubinstein. El Frente de Todos pretende obtener el dictamen este jueves y confía en que podrá aprobar el texto en el recinto a mediados de noviembre.

"Se trata de un Presupuesto realista y está dentro del contexto en que se encuentra el país ya que asigna prioridades a la educación, la salud, a la obra pública en un marco de restricciones como el actual", indicó el presidente de la comisión de Presupuesto, el senador del Frente de Todos, Ricardo Guerra, quien descarta que Juntos por el Cambio "cometa el mismo error político" que el año pasado e intente bloquear la sanción.

La reunión de este miércoles está convocada a las 16 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Además de Rigo, Setti y Rubinstein, asistirán Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, y Ariel Sujarchuk, secretario de Conocimiento. Desde la oposición exigieron ayer que participen también otros miembros del Gabinete. A través de una carta dirigida a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al secretario parlamentario, Marcelo Fuentes; el interbloque de Juntos por el Cambio solicitó que asistan el ministro de Economía, Sergio Massa y las nuevas ministras de Trabajo y Desarrollo Social, "Kelly" Olmos y Victoria Tolosa Paz. Desde el oficialismo aún no respondieron al pedido, aunque entienden que la extensa explicación que brindó Massa a fines de septiembre en Diputados fue suficiente.

En la Cámara Baja, la norma obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones. Luego de intensas negociaciones, la oposición logró bloquear artículos que propiciaban que jueces y empleados judiciales pasen a pagar el impuesto a las Ganancias y el artículo que permitía al Gobierno manejar las alícuotas de las retenciones al campo. Además de los legisladores del FdT y de sus aliados, el proyecto también fue apoyado por el peronismo disidente y el radicalismo; en tanto la izquierda, la Coalición Cívica y los bloques de derecha se opusieron y el PRO se abstuvo.

La intención del oficialismo ahora es discutir el tema durante dos jornadas, este miércoles y jueves, y luego emitir dictamen. Para lograr su tratamiento en el recinto, necesita que todos sus senadores estén sentados en las bancas, además de los representantes de Juntos Somos Río Negro (Alberto Weretilnek), del Frente Renovador de la Concordia (Magdalena Solari Quintana) y de Hay Futuro Argentina (Clara Vega). El interbloque posee 35 senadores propios, a los que se suman esos tres legisladores que son sus aliados.

El jefe de la bancada oficialista, José Mayans, permanece internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, y su ausencia deja al principal bloque del Senado con el número justo para habilitar el debate. No obstante, se espera que la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, se sume para completar el número necesario para el quórum.

En tanto, el bloque de Juntos por el Cambio --compuesto por 33 integrantes-- resolverá durante la semana cómo se plantará ante la sesión y, luego, la posición que adoptará al momento de votar la ley. Si la principal bancada de la oposición repite la postura de sus pares de Diputados, el oficialismo tendrá asegurada la ley cuando llegue al recinto. No obstante, algunos representantes del radicalismo ya dejaron trascender que no quieren prestar su aprobación al Presupuesto, por lo que el oficialismo debe asegurarse sí o sí de alinear a todos sus integrantes y a sus aliados. El objetivo del Frente de Todos es que el proyecto sea aprobado, a mediados de noviembre, tal como vino de Diputados, para que sea ley y que no deba volver en segunda revisión a la Cámara baja.

El texto de Presupuesto 2023 tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9 por ciento, una pauta inflacionaria de 60 por ciento y destina el 70 por ciento de los recursos a rubros sociales. "Hay un acuerdo con el FMI que hay que respetar. Eso va a contribuir a dar certidumbre a la macroeconomía para que las variables que están desequilibradas tiendan a un orden, y eso contribuirá al control de la inflación", destacó Guerrera.

Por otro lado, el oficialismo también dejó trascender la idea de que, además del Presupuesto, se incluya en el temario de la sesión el proyecto de ley que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque, del Monotributo, del Capital de la Cooperativa y el adicional del Cigarrillo que vencen a fines de 2022 y representan el 32 por ciento de la recaudación impositiva. Esta iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados, obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado el 21 de septiembre pasado.