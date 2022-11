Coldplay sorprendió una vez más al público argentino anoche en Buenos Aires. En medio del quinto de sus 10 recitales en el Estadio Monumental de River Plate, la banda inglesa invitó a la cantante Martina Stoessel, más conocida como Tini, a subir al escenario. La estrella pop cantó dos temas junto a Chris Martin, uno suyo y uno de él. Y causó furor entre el público y en las redes sociales.



El grupo británico viene dando distintas sorpresas a su fans desde que aterrizó en Ezeiza. Algo se rumoreaba en las redes sociales en las horas previas al show: habían trascendido algunos videos de la prueba de sonido. En medio del recital, Tini salió al escenario y provocó el estallido de los casi 60.000 espectadores presentes esa noche.

La estrella de pop cantó dos canciones junto a Chris Martin. La primera, Let somebody go, integra el último disco de la banda–llamado Music of the Spheres–. En medio de su performance, el líder del conjunto la felicitó: “Perfecto, increíble”. Con la emoción a flor de piel, Tini contestó: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”.

El de Let somebody go es uno de los momentos más íntimos del show. Hasta ahora, en los primeros recitales en Buenos Aires, la cantante invitada había sido H.E.R., quien abre los shows del grupo británico en la parte sudamericana de su gira.

Pero la intervención no terminó ahí. El frontman comenzó a tocar los primeros acordes de Carne y hueso, uno de los más recientes éxitos de la artista local. Entonces, estalló la euforia en el estadio, que coreó el tema hasta el final. Cuando terminó, Tini y Chris Martin se abrazaron ante los aplausos del público. “Gracias, Tini”, le dijo él.

Furor en las redes sociales por la participación de Tini

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de videos del momento. En Twitter, las y los fans de Tini se emocionaron con las imágenes. “Tini hace historia cantando una balada suya junto a Coldplay en un estadio de River repleto, que orgullo”, comentaron los usuarios. “Es de las artistas más importante del país y hoy lo sigue confirmando. Simplemente orgullo”, agregaron otros.

Una cuenta seguidora de la cantante recordó: “Tini este año llenó seis Hipódromos de Palermo, un Estadio Centenario en Uruguay, un Wizink Centre en España y recientemente un Movistar Arena en Chile. Hoy, en River acompañando a Coldplay. Qué locura lo de esta mujeeeer”.

Las otras sorpresas de Coldplay en Buenos Aires

La participación de Tini es una de las distintas sorpresas que la banda viene llevando a cabo en su paso por el país. Los guiños fueron varios: desde ya, antes de sus 10 shows, su staff anunció que transmitiría en vivo y en cines de todo el mundo dos de sus presentaciones en Buenos Aires. Los elogios al público argentino no faltaron.

En el primero de sus shows, tocaron un clásico del rock nacional. El año pasado, Martin había contado en una entrevista: “Un amigo me dijo que tenía que tocar una canción de una banda argentina. El tema se llama ‘De Música Ligera'. Ese fue, probablemente, el mejor sentimiento musical de toda mi vida”.

Después de que sonara el hit de Soda Stereo y todo el estadio lo ovacionara, el cantante inglés lanzó:: “Gracias Zeta, Charly y Gustavo”, en alusión a los tres integrantes del histórico grupo argentino.

Coldplay también aprovechó su paso por Argentina para regalar una particularidad de calibre global: en su función del viernes 28, invitó a Jin, el miembro de la banda de K-pop BTS, que cantó “My Universe”.

Al grupo inglés le quedan por delante otras cuatro fechas más, que serán el 4, 5, 7 y 8 de noviembre. En tanto, solo resta esperar para ver cuáles serán las siguientes sorpresas.

