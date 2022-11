Tras 12 días de detención, el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, fue liberado por la Justicia en el marco de la causa que investiga el rol que tuvo la agrupación que organizaba escraches a figuras de la política en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

Este miércoles, el abogado de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira, adelantó que apelará la excarcelación del referente de ultraderecha, y calificó su liberación como "un escándalo".

"Es un fallo fascista porque lo que se alienta es que, aquellos que quieran vulnerar el estado de derecho, pueden tener algun grado de impunidad otorgada por el Poder Judicial", apuntó el letrado en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Por otra parte, aseguró: "Es desmesurado porque todavía no hay procesamiento y, sobre la base de la precalificación, determinadas personas salen cuando teóricamente la posibilidad de que se desbaraten las pruebas todavía ni siquiera ha sido demostrada. La Cámara no puede afirmar bajo ningún punto de vista que estas personas no están en condiciones de desbaratar pruebas, si todavía la causa no ha iniciado seriamente".

Por último, el abogado sostuvo que "hay una desesperación por descabezar la causa" que investiga el atentado a la Vicepresidenta, por lo que la Sala I de la Cámara de Comodoro Py "intenta quitarle todo contenido" a la participación de Revolución Federal en el hecho.

Jonathan Morel no fue el único liberado. También fueron excarcelados otros integrantes de la organización como Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabina Basile. Para los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens no existe peligro procesal, es decir que se fuguen o que alteren la causa judicial.