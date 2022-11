Durante 10 horas las diputadas y diputados de Catamarca debatieron sobre el conflicto salarial que mantienen los trabajadores de salud desde hace 5 meses. Se trató de una sesión especial solicitada por todos los bloques, en donde se aprobó la creación de una comisión bicameral para tratar la modificación de la Ley de Carrera Sanitaria y se debatió sobre dos proyectos más que declaraban por un lado el “anhelo” y por otro la “necesidad” de una pronta resolución del conflicto.

La sesión fue solicitada el viernes por el bloque de Juntos por el Cambio y el diputado Hugo Ávila con el objetivo de llevar el debate a la Legislatura. Ahí pedían declarar “la necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial resuelva de manera urgente el conflicto salarial del personal de salud de la Provincia”. Como respuesta, el lunes, el bloque del Frente de Todos y la diputada Marina Andrada (Consenso Federal) presentaron otra iniciativa que expresaba “el anhelo del cuerpo de Iograr una pronta resolución al conflicto suscitado con las y Ios profesionales y trabajadores de Ia Salud Pública” y además ratificaba la voluntad de diálogo con el sector.

A la orden del día de la sesión, se le sumó un proyecto que respondía a una demanda del personal de la salud y que es la creación de una comisión bicameral para la modificación de la Ley 5161 de “Creación de la carrera del personal sanitario”.

Este último proyecto fue el primero en tratarse y concluyó siendo aprobado por 23 votos a favor y 15 en contra. La oposición conformada por los bloques de la UCR y PRO se negó a aprobarlo aduciendo que no solucionaría el problema salarial y tampoco traería beneficios a corto plazo, atentos que el año legislativo estaba pronto a concluir.

La diputada opositora Juana Fernández sintetizó el argumento de sus compañeros de bancada y dijo que “la convocatoria para modificar la ley y la conformación de la bicameral, lamento decirles, que no resuelve en lo inmediato la problemática del conflicto y la crisis que atraviesa la salud pública. La salud necesita que el gobernador les dé el aumento que necesitan.”

Desde el oficialismo, Claudia Palladino resaltó: “es claro que esta conformación no da respuesta inmediata al conflicto de salud. Pero es un pedido formal no solo del miércoles que ingresaron los trabajadores -a la sesión-, sino un pedido puntual de cuando recibimos a los gremios durante el inicio el conflicto. Lo que queda claro es que el proyecto suma a una transformación real y sostenida del sistema de salud”.

Al respecto, y luego de escuchar el discurso de al menos 26 diputados, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, añadió: “escuché en esta sesión con grata sorpresa la alocución de legisladores de la oposición sosteniendo que la resolución del conflicto no está en manos de la Cámara de Diputados. Encontré una publicación del bloque de diputados de la UCR bajo el título ´FDT sin voluntad´, que dice que el interbloque manifestó su preocupación y repudio sobre el desinterés de las autoridades de la Cámara baja al pedido de sesión especial para tratar y dar respuesta a la crisis de la salud pública. Ayer –por el martes- afirmaban que esta Cámara tenía en sus manos la respuesta al conflicto y hoy todos lo que hablaron dijeron que no es resorte de la Cámara de diputados resolver el conflicto. ¿En qué quedamos? si el que los lee los escuchó hoy no los entiende”, dijo.

También agregó: “Un día dicen por las redes una cosa y al otro otra cosa, y sin propuestas o algún aporte para la resolución del conflicto más que levantar el dedo acusador para generar más conflictos e incluso acá adentro. Hay que pensar que más allá de lo valiosa y esforzada que sea la labor de los trabajadores de la salud que todos reconocemos, no son los únicos trabajadores públicos”. En ese contexto, se refirió a la protesta con afiches en donde se ve impresa la cara de los diputados oficialistas con la leyenda “traidores de la salud pública”, y dijo. “Sé que me costará insultos. Uno sabe que la regla de juego en política es estar expuestos pero eso no quiere decir que no se digan las cosas como son. Hay financiamiento detrás de la campaña de desprestigio montada, esos afiches no salen dos pesos, alguien está poniendo dinero. Al que le quepa el sayo que se lo ponga”.

Anhelo y necesidad

El tratamiento de los proyectos que declaraban el anhelo y necesidad de resolución del conflicto, se llevó casi la mitad del debate que concluyó pasadas las 23 con la aprobación de la mayoría.

La iniciativa de la oposición además de declarar la “necesidad” de resolución del conflicto, proponía: Instar al Poder Ejecutivo Provincial a no realizar descuentos de haberes al personal de salud, y en general a los agentes de la Administración Pública Provincial por justos reclamos salariales. Además, solicitarle que a través del área que corresponda, proceda a la devolución de los descuentos de haberes efectuados en virtud de las medidas de fuerza llevadas a cabo por el personal de salud y expresar el acompañamiento y adhesión al reclamo del personal de salud.

El proyecto oficialista, que fue unificado con el de la oposición, ratificaba además, “la voluntad de diálogo de la Cámara de Diputados con todos Ios sectores de trabajadores de Ia Salud Pública, a través de Ios mecanismos constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico vigente, a pesar de las afrentas recibidas y de la campaña de desprestigio minoritaria y anónima a la que fuimos injustamente sometidos y que rechazamos enfáticamente”.

Asimismo, solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que “analice la posibilidad de que el adicional por Responsabilidad Profesional, recientemente otorgado, se liquide sin tener en cuenta la correspondencia o no de cada agente con el presentismo, de manera que en Ios supuestos en que este último se pierda, no afecte la liquidación y pago del primero”. Por último, propone instar a legisladores nacionales a gestionar en el Congreso Nacional un proyecto de régimen jurídico de jubilación excepcional anticipado, para trabajadores de la Salud”.