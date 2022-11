Carlos Tevez anunció este jueves que dará un paso al costado y no seguirá como entrenador de Rosario Central, en una conferencia de prensa a la que convocó este mediodía. De esta manera, el exdelantero de Boca cierra su primera etapa como técnico de forma abrupta.



"No me gustó que se use mi nombre para la política del club. No quiero ser un obstáculo, voy a dar un paso al costado", explicó Tevez para argumentar su despedida del club rosarino.



(Noticia en desarrollo)