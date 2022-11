A una semana de oficializar la compra de Twitter, el multimillonario Elon Musk ordenó cerrar las oficinas de la compañía en forma temporal luego de comunicarle a sus empleados la puesta en marcha de un plan de despidos masivos, con el fin de realizar “un esfuerzo por poner a la empresa en una trayectoria saludable”, según indicó.

A primeras horas de este viernes, los empleados recibieron un correo electrónico en el que les pidieron no acudir al trabajo. “Nuestras oficinas van a estar temporalmente cerradas y las tarjetas de acceso suspendidas. Si estás en la oficina o camino de ella, por favor regresa a tu casa”, dice el mensaje.

Luego, explica que “en un esfuerzo por poner a Twitter en una trayectoria saludable, vamos a iniciar el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral. La acción es absolutamente necesaria para garantizar el éxito de la compañía”. “A lo largo del día, todos los empleados recibirán un mensaje en el que se les notificará si siguen o no dentro de la empresa”, concluye el mensaje.

Si bien en el mensaje no especifica el alcance de los despidos, The New York Times asegura que serán 3.738 personas, aproximadamente la cantidad con la que la compañía operaba en 2015. Esta cifra representa más de la mitad de los 7.500 empleados, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.

Los mensajes de los empleados

Aunque las notificaciones comenzaron a llegar este viernes, algunos empleados aseguraron que ya el jueves por la noche dejaron de tener acceso a las cuentas corporativas de la empresa y a otras aplicaciones internas, indicaron medios locales. Los afectados relataron sus situaciones particulares a través del propio Twitter, con el hashtag #OneTeam.

Uno de ellos, Tony Haile de Nueva York, quien ya se define en la descripción de la red social como "ex Twitter", comunicó en un posteo: "También estoy desvinculado. Es un día extraño. Las personas de ambos lados del 50% no están seguras de estar agradecidas o no. Lo que sé, es lo honrado que me siento de haber pasado tiempo con personas maravillosas".

No obstante, deseó que Twitter tenga éxito. “Quiero que las personas increíbles que quedan tengan la oportunidad de remodelarlo y hacerlo mejor que nunca. A su vez, agregó que ahora “quedan algunas miles de personas disponibles que pueden ser la mitocondria de las empresas en todas partes. Busquemos nuevos hogares para personas increíbles”.

En tanto, la informática Eli Schutze, escribió: "Recibí el correo electrónico. Todavía tengo un trabajo, pero me quedé despierta anoche viendo cómo personas trabajadoras, talentosas y afectuosas se desconectaban una por una y no sabía qué decir".

Elon Musk oficializó la compra de Twitter

El último 27 de octubre, un día antes de la fecha límite determinada por la justicia para concretar la operación y luego de seis meses de idas y vueltas, Musk formalizó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares.

En un comunicado, argumentó que lo hacía porque es "importante para el futuro de la civilización tener un espacio donde una gran variedad de opiniones puedan debatirse de manera saludable, sin recurrir a la violencia".

Tres días después, disolvió el consejo de administración, despidió al director general y a otros altos ejecutivos. Según el Wall Street Journal, la junta directiva no va a ser reemplazada por otra nueva, ya que Musk pretende quedarse como único director de la red.

En tanto, el martes, comunicó un cambio importante que tendrá la red social: las personas con cuentas verificadas y aquellas que deseen certificar la autenticidad de su perfil deberán pagar una membresía mensual de 8 dólares.