A los 73 años, el cantante español Joaquín Sabina regresará a la Argentina, en el marco de su gira “Contra todo pronóstico", en la que recorrerá América, España y Estados Unidos. Se presentará en marzo de 2023 tanto en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires como en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Las entradas saldrán a la venta el próximo 10 de noviembre a las 10.

El anuncio de la gira llega poco después del lanzamiento de la canción "Sintiéndolo mucho"—que formará parte del disco que estrenará cerca de Navidad—compuesta junto a Leiva para el documental homónimo sobre su vida, producido por Fernando León de Aranoa, que se presentó a fines de octubre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Joaquín Sabina en Buenos Aires y Córdoba: fechas de los shows

El 12 de marzo, el famoso artista jienense realizará un recital en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, y el 18 de ese mes se presentará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.



Llegará al país luego de pasar por Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. Luego, el 1 de abril, viajará a Uruguay. Y de desde allí seguirá hacia España, México y Estados Unidos.

Joaquín Sabina en Argentina 2023: cómo conseguir entradas

Las entradas para disfrutar del show del reconocido artista español en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires y en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital de Córdoba estarán a la venta a partir del jueves 10 de noviembre a las 10 de la mañana y se podrán adquirir a través del sitio web oficial del músico.

"Sintiéndolo mucho", el documental sobre la vida de Joaquín Sabina

A fines de octubre, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España, se presentó Sintiéndolo mucho, un documental sobre su vida. La producción, que aún no tiene fecha de estreno en cines, estuvo a cargo de Fernando León de Aranoa.

La biopic retrata los últimos 13 años de la trayectoria musical y la vida personal del artista. En el largometraje, el artista habla de sus miedos, sus influencias en la música, la relación con las drogas a lo largo de su vida y cómo fue el proceso creativo de sus mayores éxitos. Y también abre un debate sobre la vejez, luego de haber revelado que no encuentra "nada lindo en ser viejo".

Sabina y su vínculo con la Argentina

Joaquín Sabina visitó Argentina por última vez en 2019, junto a Juan Manuel Serrat, con quien dio un show en el Movistar Arena. En varias ocasiones, el artista demostró en varias ocasiones tener un vínculo especial e inquebrantable con el país.

Además de haber sido uno de los pocos artistas internacionales en brindar shows en el país cuando no era un destino de espectáculos tan popular, compartió un profundo interés por músicos y figuras locales—como Charly García, Mercedes Sosa, Gustavo Fontanarrosa—, grabó varios de sus discos en estudios porteños y escribió numerosas canciones en las que habla del folclore argentino y sus favoritismos por San Telmo, González Catán, Boca Juniors, Diego Armando Maradona, y mucho más.

Quizás sea la letra de "Buenos Aires" la que refleje como ninguna otra su amplia mirada sobre la ciudad que tantas veces lo recibió y acogió con los brazos abiertos: "En Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes, en la esquina, inventan una solución. En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación", dicen las primeras estrofas del tema que comparte con Fito Páez en el emblemático disco Enemigos Íntimos (1998).

Otras canciones que retratan la experiencia de Sabina en Buenos Aires son "Con la frente marchita", "Nos sobran los motivos", "La biblia y el calefón", "Cuando me hablan del destino", y "Yo me bajo en Atocha". "Si me dicen 'Vos sos porteño' es el mejor piropo que me pueden decir en la vida",según afirmó él mismo en uno de sus tantos conciertos en el Luna Park.



El romance que Sabina retrató en "Dieguitos y Mafaldas"

Un párrafo aparte merece el tema "Dieguitos y Mafaldas", el cual dedicó a una de sus novias argentinas, Paula Seminara, una joven de González Catán a quien conoció a través de una carta que ella le escribió. Joaquín le respondió con una invitación a cenar, la cual la joven aceptó. El artista se adentró al barrio del Oeste del conurbano, viajó en colectivo hacia la cancha del Xeneize y paseó con ella por San Telmo, barrio en el que observó cómo dibujaban camisetas de Boca con el "10" en la espalda y con una pequeña caricatura de Mafalda, el célebre dibujo de Quino.

El romance fue fugaz y apasionado: después de unos tangos, bares, bodegones, partidos de fútbol, bondis, amigos, familia, risas, viajes y anécdotas, la joven, 28 años menor que el artista, dio por terminada la relación de menos de un año. Él inmortalizó su amor en el tema que incluyó en el disco "19 días y 500 noches" (1999).

Joaquín Sabina y Fito Páez: ¿Amigos o enemigos íntimos?

Hace 25 años, Sabina recibió una invitación de Fito Páez, quien ya era una de las grandes estrellas del rock nacional, para componer un disco en conjunto. El rosarino quería ser el autor musical, y Sabina, se ofreció como letrista. En junio de 1998 comenzaron con la grabación del álbum, y nueve meses después, salió a la luz el material completo bajo el título “Enemigos íntimos”. Sin embargo, no solo habían terminado su ansiada creación, sino también su relación, al menos durante varios años.

Según contaron los artistas en varias oportunidades y por separado, en el medio de lo que fue la producción del álbum hubo desacuerdos y peleas ocasionadas por sus personalidades opuestas: un Fito más meticuloso y laborioso y un Joaquín más bohemio y relajado. En tanto, el detonante del conflicto fue que no se pusieron de acuerdo con los directores de los videoclips.

Páez quería a Mariano Mucci para el rodaje de “Llueve sobre mojado”, y no le aprobó la selección de Luis Carrillo a Sabina por considerar que le faltaba experiencia. Fue entonces que el disco no se promocionó y ambos músicos cancelaron una gira por España y Latinoamérica de hasta 60 conciertos. "Enemigos íntimos" logró vender más de 120 mil copias, pero se estima que la gira lo hubiese impulsado aún más. Al final, resolvieron sus diferencias escribiéndose cartas que se escribieron privado, con chicanas, reveses y retrucos.

Así todo, después de varios años sin hablarse, retomaron el vínculo, y hasta tuvieron algunas colaboraciones en temas. “Nos encontramos en Las Vegas y estuvo muy amoroso. Entre nosotros sabemos los códigos”, expresó Páez al diario español El País cuando le fue consultado por el reencuentro en los Latin Grammy 2021, donde ambos recibieron el premio que los distingue por su aporte a la música de habla hispana.