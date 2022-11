En el estadio del club Once Unidos de Mar del Plata, con consignas enmarcadas en la libertad económica y del Fondo Monetario Internacional, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó el cierre del congreso partidario del PJ bonaerense. “Me llena de tristeza como está mi país”, la mentó el dirigente de La Cámpora, y agregó que “no podemos tener este grado de egoísmo”.



Finalmente, no hubo un único orador y fue la titular de la ANSES y dirigente marplatense, Fernanda Raverta, quien ensayó las primeras palabras en el acto de cierre de un congreso que se desenvolvió dentro de los formalismos lógicos y esperados. “Es una alegría estar acá, porque desde ayer la palabra alegría tiene otra connotación”, celebró quien fue candidata a intendenta de la localidad balnearia en 2019, en alusión al discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la sede de la UOM de Pilar.

Entre ovaciones que pedían por la candidatura de la vicepresidenta para el 2023, Raverta recordó que “se cumplen diecisiete años de la Cumbre de los Pueblos” llevada a cabo en 2005 frente a la cumbre de los presidentes que pasaría a la historia como el ‘No al ALCA’. “En su discurso, Néstor Kirchner dijo que para crecer hay que construir un tiempo donde creciera el trabajo”, aludió a aquel momento histórico la funcionaria nacional, y remarcó que “gobernar es crear trabajo con salarios de dignidad”.

“Cómo no vamos a saber lo que es recuperar la alegría si supimos lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina”, enfatizó la secretaria de Acción Comunitaria del PJ provincial. En el cierre de su intervención expresó que “algunos creen que el 1 de septiembre ocurrió un milagro, pero yo creo que fueron nuestros 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas que evitaron una tragedia”.

Tras las palabras de Raverta llegó el turno de Máximo Kirchner. Las ovaciones que pidieron por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner para el 2023 se volvieron a escuchar en los inicios de las palabras del diputado, cuyo primer mensaje fue: “vengo a traer el abrazo de Cristina”.

El titular del PJ bonaerense recordó que “este congreso tenía como fecha el 3 de septiembre en Merlo, y hubo que suspenderlo por obvias razones”, en referencia al intento de asesinato de la ex presidenta. “Desde esa fecha me pregunté por qué pasó lo que había pasado”, reflexionó Kirchner, y llamó a pensar las razones de “por qué un grupo de jóvenes quieren asesinar a quien impulsó la educación pública, que decidió construir más universidades públicas, que decidió entregar cinco millones de computadores a los pibes”.

“Al odio no se le devuelve odio, le ponemos el amor de la militancia”, subrayó Máximo, y apuntó contra los discursos de los medios y dirigentes liberales. “Los que dicen ser la libertad, ¿qué hubieran pensado si hubieran estado 18 años proscriptos; ¿de qué libertad me van a hablar?”, cuestionó el dirigente provincial.

Ante un público encendido, el diputado mencionó la referencia que realizó Mauricio Macri en la presentación de su libro sobre la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas y ahorrarse 10600 milllones de dólares para, con ese dinero modernizar la red de transporte ferroviario, según las propias palabras del ex presidente. “Me sonó tan parecido a Fútbol para Todos y los 3000 jardines”, ironizó Kirchner, y agregó que “tengo la sensación que nos quedamos sin Aerolíneas Argentinas, sin los jardines y sin trenes”.

Luego de recordar el dolor que significó atravesar la pandemia, el presidente del PJ bonaerense apuntó contra Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “Quieren mostrar autoridad con actitudes irresponsables y con discursos que hacen que muchos se sientan amparados para descargarse con violencia”, señaló Kirchner. “Mostraron autoridad con pibes de 14 años, pero hubieran mostrado autoridad con Kristalina Georgieva”, enfatizó el dirigente.

“Nosotros tenemos nuestras responsabilidades”, remarcó Máximo Kirchner. Luego de señalar los vencimientos de deuda en dólares de aquí a 2035 y con críticas a la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, apuntó a quienes “dudaban de la vicepresidenta” en las elecciones de 2017. “Esa derrota en la provincia de Buenos Aires –en referencia a las elecciones legislativas de 2017- nos llevó a un diciembre con reforma previsional y un FMI en 2018”, recordó el diputado nacional. “No puede volver a pasar”, sentenció el titular del partido justicialista.

Con respecto al Frente de Todos, el dirigente peronista elevó el tono del discurso y expresó “que no puede volver a pasar que algunos se valen de construcciones colectivas para llegar y después emprender una aventura individual”. “Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad y no poner cara de víctima y ‘yo no fui’”, agregó Máximo.

“La dirigencia tiene que sentarse a discutir números”, convocó Kirchner. En continuidad con este llamado, manifestó que “no hay que distraerse cuando sos presidente, hay que estar concentrado y poner en valor el esfuerzo de los argentinos”.

Finalmente, sus últimas palabras despertaron la respuesta emocional del público: “así como Cristina hizo todo lo que había que hacer, dejen de jugar a los tristes y ofendidos que nuestro pueblo quiere que salgamos para adelante y discutamos lo que hay que discutir”. Toda una máxima de Máximo.