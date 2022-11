L-Gante es un asiduo protagonista de noticias. Cuando no por su música, lo hace con algún romance que circula por las pantallas de televisión, con alguna denuncia judicial o, en este caso, con su perfil de emprendedor.



El referente de la Cumbia 420 presentó este fin de semana su emprendimiento de semillas de marihuana, durante la Expo Cannabis que se llevó a cabo en el predio de La Rural.

Estas dos primeras semillas, producto de la unión entre el cantante y la empresa Champions Seeds, se llaman “Mafilia” y “Cumbia 420”. Son dos semillas feminizadas que se podrán comprar en Argentina.

Durante la presentación, L-Gante reveló que la idea surgió cuando llegó por primera vez a España para presentar su música. Allí conoció a las autoridades de Champions Seeds, quienes lo asesoraron sobre cómo hacer estas semillas.

Además, el artista rechazó las calificaciones que recibe por consumir marihuana y expresó abiertamente que no le gusta que lo vean y que piensen que es "mala persona o anda en la mala". “Los que me ven así, están desactualizados”, apuntó.

“Orgullosamente fumo marihuana, pero si lo digo en la tele me critican de mala manera. Me dicen drogadicto, pero no me molesta, yo sé que hago las cosas bien, que estoy enfocado en mi mundo”, añadió al respecto.

En este contexto, el cantante defendió el consumo de cannabis medicinal y contó que él mismo pudo ver el cambio que tuvo el aceite en un conocido con discapacidad.

El cannabis medicinal en Argentina

La producción y consumo de cannabis medicinal en el país está legislado por la normativa 27.350, sancionada y promulgada en marzo y abril de 2017.

La normativa fue, sin embargo, reglamentada recién tres años más tarde, con el decreto 883/2020, en noviembre del 2021.

Allí se señala que el mundo avanzó en la dirección del uso y regulación del cannabis medicinal y la ciencia muestra sus logros, al punto de que expertos de la OMS recomendaron quitar esa planta y su aceite de la lista de drogas más peligrosas y controladas.

Los puntos centrales de la ley