#HacelaSimple Querés canciones, tenés canciones. Chancha Via Circuito suma feat de Fémina en Cometa, Paulo Londra convoca al colombiano Feid para A veces, El Príncipe Idiota arma dueto con Tobe, de Mompox, para Noche de películas y Turf desafía con Decímelo de una. Además, salieron nuevos simples de O-Bri (Los distraídos), de Lucía Riet (Dios del viaje), de Julián Oroz (Soy de géminis), del cordobés Sampi (Irreversible), de Nico Losada (Vistas panorámicas) y de Adrián Berra (Caminata).



#HayTablas El fútbol y las Malvinas se vuelven a mezclar en El relato, de Bernardo Cappa (sábados, El Camarín de las Musas). Amor, sexo, drogas y frustraciones animan el mix postandupero Las chicas de la culpa, con Malena Guinzburg, Natalia Carullias, Connie Ballarini y Fernanda Metilli (16 y 20/12, Teatro Gran Rex y funciones por streaming). Y un taller clandestino enfrenta dos mundos contradictorios en La casa de las pelucas Kosher, de Karina Hepner (domingos, Espacio Callejón).



#CoverMe Milviernes tributa a la leyenda tropical Gilda con versión electropop del himno noventoso No me arrepiento de este amor. El proyecto ChacoLaborativa reúne a ilustradorxs y músicxs del NEA (Luli Maidana, Negroovs, Purahéi Sol, La Fuega de Chaco, Algo al Spiedo) en un EP que deconstruye canciones regionales. Agostina Pagella homenajea al clásico de Fito Páez, Tumbas de la gloria, en dueto con Pablo Fraguela. Y el dúo gallego Blanco Palamera entrega Intimidade, disco de versiones y remixes.



#DeCatálogo La Maurette entrega el álbum Pop Me, aventura de pop futurista con timbres traperos y Jaff como invitado; mientras que Juanse suelta el disco Effatá, diez canciones absolutamente en paz con el legado de Ratones Paranoicos. También hay lanzamientos de Delfina Campos (Como bailan los demás, su primer disco, ocho canciones oscuras con cuidado melódico), de Nicolás Olea (Viaje astral, álbum de cantautor, en plan pop-rock nacional vintage), de Mermelada de Morcilla (El éxito es para los idiotas, pop-rock enérgico e ingenioso) y de Octámbulos (su debut Octámbulos, experiencia colectiva de world music tribal, orgánica y vaporosa).



#GolDeVisitante Como sobrevivientes de la era rocker, The Black Crowes piden pista para el 16/3 en el Luna Park; mientras que The League of Guitarists meterá shows en Teatro Bar, La Plata (23/11), Universidad Nacional de Quilmes (24/11) y Teatro Margarita Xirgu (25/11). Además, Doyle, el violero de Misfits, cambia la sede de su show del 8/11: tocará en Uniclub.