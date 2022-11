“El cambio climático se ha manifestado este año con mucha negatividad y contundencia. La sequía por un lado y ahora esta helada muy tardía, que no registra antecedentes en las últimas cuatro décadas”, manifestó el ministro de Inclusión Digital y Sistemas Productivos de la provincia, Dalmacio Mera, a Catamarca/12.



“En todo el Oeste catamarqueño esto ha producido daños de distinta magnitud en los cultivos, y desde el primer día empezamos con el relevamiento y con una decisión del Gobernador de acompañar a los productores en lo más urgente, que es la distribución de forraje y granos para los animales. Mientras tanto, vamos analizando cuál es la respuesta de los cultivos”, puntualizó.

En esta línea, Mera explicó que “en cada localidad, de acuerdo a la zona y ubicación de cada emprendimiento, productor o finca, fue diverso el impacto que ha habido, ya que depende de muchas variables. Hay cultivos como el del zapallo, que sabemos que en muchos lugares, la pérdida ha sido del 100%. También en algunos lugares donde se cultiva el nogal, la producción va a ser cero y el año que viene también va a tener algún impacto negativo”.

Mera explicó en este sentido que en algunas localidades de Tinogasta, también el impacto ha sido del 100% de pérdidas en cuanto a la producción de la vid, como es el caso de Medanitos, en Fiambalá. A su vez, dijo que en plantaciones cercanas a Fiambalá, el fenómeno climático no golpeó de la misma manera y no se lamentaron tamañas pérdidas. Sobre esto, el funcionario expresó que “con mucho trabajo extra que habrá que hacer, fertilizar, etc., probablemente se pueda rescatar parte de la producción”.

Sobre ello, dijo que cada productor está siendo relevado, georeferenciado y tenido en cuenta para “hacer un informe y que todos tengamos la tranquilidad de que estamos ayudando debidamente a quienes más han padecido”.

“La batería de ayudas que ha determinado el ministro Massa son muy integrales, porque por un lado, defiende al pequeño productor, incluso a aquel que por distintas causas no está formalizado con un aporte no reembolsable”, explicó, agregando que a quienes sí están registrados, en el caso de PyMES, también se les brindará un sostén mediante un programa específico.

“También aquellos emprendimientos que tienen nivel de registración y desarrollo que les permite ser sujetos de crédito, se pretende generar un préstamo, que se están definiendo las condiciones, pero, como lo anunció el ministro será a tasa cero”, señaló, a lo que agregó que otro monto de dinero se brindará con una tasa subsidiada de aproximadamente el 49%, que “cada provincia va a poder bonificar más aún la tasa”. Sobre este último punto, aseguró que el gobernador Raúl Jalil “mostró su disposición en el entendimiento del esfuerzo compartido entre Provincia y Nación”.

Es importante recordar que las bajas temperaturas que se registraron días atrás en la zona del Oeste provincial, generaron pérdidas que aún están siendo evaluadas, pero que en muchas localidades catamarqueñas, alcanzan al 100% de la cosecha, arrojando también perspectivas negativas en proyección al 2024. En algunos sectores de Tinogasta las temperaturas descendieron abruptamente hasta llegar a los 5º bajo cero.

Dólar cordillerano

Con respecto al dólar diferenciado que anunció Massa para las provincias que limitan con la Cordillera, expresó que “nos parece una medida de justicia federal, era necesario para las economías regionales”, consideró, a la vez que dijo que “el ministro planteó este dólar, que será un tipo de cambio diferencial para aquellos que exporten productos regionales. A eso, se le va a reconocer un tipo de cambio que les permita vender mejor el producto, pero tendrá que tener dos condiciones, que me parecen razonables. Por un lado, tendrá que tener una contractualización acreditada, es decir, conocer cuánto le pagó al productor para que la renta de ese dólar no quede en una persona, sino que se distribuya; y la segunda, que se garantice el porcentaje que corresponda de ese producto para que entre en la grilla de Precios Justos”.

“Hay una ventana del 20 de noviembre al 30 de diciembre” para adherir a este tipo de cambio, dijo, mientras que hizo hincapié en que “estuvimos al teléfono desde la situación de las heladas y han escuchado y atendido a lo que nos pasa y supieron diferenciar cada realidad de cada provincia”, destacó.

Mera acompañó al ministro de Economía de la Nación, en su recorrido por Mendoza, donde se efectuaron estos anuncios para el sector productivo.

Parte de esta batería de medidas se traducen en la puesta en marcha del programa de “Fomento de las Exportaciones de las economías regionales”, mediante el cual existirá el dólar diferencial para poder compensar las pérdidas que generaron las heladas tardías. También, Massa anunció que las provincias afectadas recibirán una transferencia por una suma de 1.500 millones de pesos, destinados a financiar la recuperación productiva.

Asimismo, se dio a conocer que se pondrá en marcha el “Fondo de Asistencia de Actividades Críticas”, a lo que se suma el “Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO), destinado a atender la problemática de empresas o sectores y sostener el empleo.

Además, en el primer semestre de 2023, estarán vigentes las líneas de financiamiento internacional: PROVIAR II para el sector vitivinícola, Complejos Agroexportadores Frutícolas y el Programa de Fortalecimiento de Pequeñas Cooperativas y MiPymes Agrolimentarias.