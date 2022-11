Este jueves, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) presentan el flamante Instituto de Federalismo "Juan Carlos 'El Chueco' Mazzón". Tendrá como una de sus coordinadoras a la actual presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, una especialista en temas de federalismo fiscal.

La presentación del espacio académico estará a cargo de Batakis junto a Víctor Santa María, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de Edificios, y Nicolás Trotta, ex ministro de Educación de la Nación y director general del CCD. La cita es el jueves 10 de noviembre a las 14:30 horas en el auditorio de la UMET, Sarmiento 2037 (CABA).

Se tratará de un espacio de formación, investigación y de desarrollo de propuestas para la toma de decisiones en un amplio abanico de cuestiones que explican las desigualdades que existen a lo largo y ancho del país: impuestos y recursos tributarios, educación, salud, infraestructura, políticas productivas y políticas ambientales, entre otros temas.



"La inequidad que trajo aparejada el neoliberalismo económico durante tres décadas profundizó la distancia entre regiones ricas y pobres de nuestro territorio nacional. En ese marco, desde el ámbito académico, es necesario contar con diagnósticos que permitan profundizar la planificación y el diseño de herramientas para revertir dichas desigualdades", explica Batakis.



“El objetivo es impulsar desde la UMET, un espacio que siempre ha sido promotor de debates de políticas públicas y de la unidad, un instituto de Federalismo implica reafirma nuestro compromiso con los desafíos del presente y la construcción de una agenda del siglo XXI que la Argentina necesita”, remarcó Nicolás Trotta.



Del acto también participará Mauricio Mazzón, hijo de Juan Carlos Mazzón, en representación de su familia. "Queremos expresar el agradecimiento de toda mi familia a la UMET por el reconocimiento que hace a mi padre con el nombre de este Instituto. Mi viejo siempre tuvo esa impronta de relacionarse con dirigentes y con personas de todo el país. Él se involucraba y buscaba solucionar con el objetivo de que tengamos una Argentina mucho más integrada y desarrollada en todas sus regiones. Así que para nosotros es un gran honor".

Estudiar el federalismo

"La realidad es que en 1996 deberíamos haber contado con un nuevo régimen de coparticipación, de acuerdo a lo establecido en 1994. Pasaron todos estos años y no lo tuvimos a raíz de los desacuerdos políticos. Creo que la ocasión más cercana de lograr un nuevo régimen fue en 2004. Recuerdo que yo iba de asistente y nos juntábamos en la Casa de Salta", recuerda Batakis.

"Sin embargo --agrega la ex ministra de Economía de la Nación--, el debate alrededor del federalismo no se agota en la coparticipación. Muchas veces se le pide a la coparticipación que resuelva demasiadas cosas. Es como que termina obturando otras discusiones". En efecto, el Instituto del Federalismo de la UMET no sólo abordará temas fiscales sino también otros como la participación ciudadana, asimetrías en la infraestructura, educación, cultura, salud, temas jurídicos y medio ambiente.

La base programática del Instituto de Federalismo marca "la necesidad de construir un espacio de articulación académica, política y social con una visión federal, en la que confluyan múltiples actores con el compromiso de contribuir en el análisis de la situación económica y social de todo el territorio nacional, y en la futura toma de decisiones en función de un proyecto desarrollo con inclusión social y diversificación productiva, para una Argentina equitativa en términos regionales".

"Apunta a desarrollar investigaciones que incluyan diferentes estrategias metodológicas y abordajes interdisciplinarios acerca del desarrollo nacional, a relevar las políticas públicas en Argentina y en otros países, orientadas a la diversidad productiva y el desarrollo nacional y a elaborar propuestas y recomendaciones para la intervención pública y el diseño de políticas públicas", se presenta el Instituto.

Está previsto que las actividades académicas y de formación del Instituto arranquen en febrero, en el marco de la UMET. "Se va a realizar una propuesta formativa y de capacitación orientada a personas interesadas en especializarse en la temática. Con los sindicatos podemos también tener capilaridad territorial en toda la Argentina", explica Batakis, quien tendrá un rol preponderante a la hora de diagramar los contenidos vinculados al federalismo fiscal.