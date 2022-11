A más de un mes de finalizado el proceso de tomas en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación porteño continúa tomando represalias contra diversos actores de la comunidad educativa. A las denuncias penales contra padres y madres y a las sanciones encubiertas contra alumnos y alumnas, la ministra Soledad Acuña sumó ahora la apertura de un sumario administrativo contra Julio Pasquarelli, el vicerrector del Mariano Acosta que apoyó los reclamos de sus estudiantes aunque no estuvo a favor de la modalidad. Mientras Acuña asegura que el vicerrector "alentó" la toma en un acto de "adoctrinamiento", las autoridades del Acosta elevaron una nota con un contundente apoyo a Pasquarelli y rechazaron la decisión del Ministerio, a la que calificaron de "autoritaria y estigmatizante".

Sumario por apoyar los reclamos

"No vamos a tolerar el adoctrinamiento en nuestras escuelas. Durante la toma ilegal del Mariano Acosta, su vicerrector se paró frente a los alumnos a alentar la toma con micrófono en mano y una actitud prepotente que está muy lejos de la ejemplaridad que requiere su rol", fue lo que publicó en su cuenta de Twitter la ministra Acuña, que anunció así la apertura del sumario contra Pasquarelli. El proceso fue abierto oficialmente por la Junta de Disciplina del Ministerio, que deberá decidir si al vicerrector le caben o no sanciones.



La principal "prueba" con la que cuenta la cartera educativa es un video en el que Pasquarelli habla a los estudiantes del Acosta, el colegio que inició el proceso de tomas a fines de septiembre en reclamo, entre otras cosas, contra la baja cantidad y la mala calidad de las viandas y por mejoras de infraestructura. En ese video del 27 de septiembre, fecha en que se realizó un abrazo simbólico al colegio, se lo ve al vicerrector diciendo que “en estos días se instaló una representación social de que lo político es malo. La escuela está politizada, los docentes politizan”.

Allí Pasquarelli, que no apoyó la modalidad de la toma pero sí los reclamos de sus estudiantes, manifestó también que “cuando toquen a un solo padre, estudiantes o docentes, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir”. Según pudo saber Página 12, el argumento central del Ministerio para llevar adelante posibles sanciones es una supuesta infracción del estatuto docente, que estipula que se debe propender a la "armonía" de las relaciones entre los actores de la comunidad y que no se puede esgrimir ninguna "forma de proselitismo partidario".

En declaraciones a Radio Mitre, la ministra defendió la apertura del sumario y dijo que “lo primero es la ética docente" y que el estatuto "que defienden los kirchneristas habla de ejemplaridad y de garantizar la armonía en la comunidad educativa". Acuña recibió el apoyo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró en Twitter que "hay límites que no se pueden cruzar". Pasquarelli podría sufrir una suspensión de varias semanas sin goce de sueldo.

"Autoritario y estigmatizante"

En contra de los dichos de la ministra y del Jefe de Gobierno, las autoridades del Acosta se expresaron de manera contundente en apoyo al vicerrector, luego de reunirse de urgencia y de forma extraordinaria al conocerse la noticia. En una nota presentada por la tarde del miércoles, a la que accedió este diario, rechazaron "las actitudes autoritarias y estigmatizantes" del Ministerio y advirtieron que "la comunidad del Acosta está más unida que nunca". La nota está firmada por todo el Consejo Directivo, las regencias de los niveles terciario y primario, y las direcciones de nivel medio e inicial. También lleva la firma del cuerpo de delegados del colegio.

En el escrito, las autoridades repiten que ni Pasquarelli ni los docentes incentivaron la toma aunque resaltaron que aquella decisión asamblearia del Centro de Estudiantes se debió a la "falta de acción pedagógica y la negación al debate" del Ministerio frente a los reclamos que el estudiantado ya venía realizando. "Adherimos a la necesidad de mejoras tanto edilicias como en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de diálogo. Creemos indispensable que sea escuchada la voz de los estudiantes, las familias y los trabajadores de la educación", agregaron en este sentido. También destacaron que las palabras del vicerrector cuestionadas por Acuña se produjeron en el abrazo simbólico que se realizó "frente a las agresiones y los hechos de violencia contra estudiantes e instalaciones de nuestro edificio".

La primera noche de toma del colegio los y las estudiantes denunciaron que un operario del Ministerio que se presentó para arreglar una supuesta rotura de un baño terminó por cortarles la luz. En este sentido, las autoridades subrayaron que, durante el abrazo, Pasquarelli manifestó "que no estaba de acuerdo con la toma, pero que sin embargo, como docente, iba a cuidar a estudiantes, colegas y familias del Mariano Acosta". Página 12 pudo saber que el vicerrector, que recibió varias amenazas en las últimas horas, está trabajando con abogados para analizar los pasos a seguir.

Con la misma prudencia se manejan desde el centro de estudiantes: "Vamos a ver cómo sigue todo y si es necesario saldremos a hablar", le dijeron a este diario sus representantes. Es que la posible sanción a su vicerrector no es la primera represalia que sufre la comunidad del Acosta desde que finalizó el proceso de tomas. A principios de noviembre, sus alumnos y alumnas denunciaron que el Ministerio les había impedido el viaje solidario anual que hace 40 años realizan a San Juan. La cartera educativa les comunicó que no les otorgaría el micro de traslado con los seguros correspondientes ni justificaría las faltas, y los y las estudiantes advirtieron que se trataba de una "represalia" por haber encabezado las tomas de septiembre y octubre.

Desde la Asociación Cooperadora del Acosta, en tanto, sí salieron a rechazar la decisión del Ministerio. "Repudiamos el sumario realizado por defender los derechos de nuestrxs chicxs y pedir por una educación más justa y equitativa donde todxs tengan acceso a una escuela sin que se caigan vidrios, sin que se rompan calderas y sobre todo sin estigmatizaciones por tener una ideología cualquiera sea", sostuvieron.

Repudio de los gremios y de la oposición

En un comunicado titulado "solidaridad con nuestro Compañero Julio Pasquarelli", el gremio docente UTE rechazó el sumario y expresó que la ministra Acuña "debería encargarse de aumentar el presupuesto educativo y no reducirlo en vez de intentar sancionar a un docente". Desde el gremio destacaron que la apertura del sumario llega porque Pasquarelli se solidarizó "con la causa estudiantil en la que solicitaban mejorar la calidad y cantidad de viandas, aumentar la inversión en infraestructura y participar en la definición de la prácticas pre profesionalizantes". Ademys también se expresó contra la decisión del Ministerio y advirtió que se trata de un episodio más de una "política de represión y censura que busca instalar el disciplinamiento, cercenando la libertad de expresión y los derechos políticos".

La noticia también trajo repercusiones en la Legislatura. El bloque del Frente de Todos emitió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con el vicerrector, repudió las declaraciones de Larreta y Acuña y alertó que es "inadmisible que las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad se empeñen en señalar y amedrentar a los y las trabajadoras de la educación que en el ejercicio de sus funciones promueven espacios de discusión".