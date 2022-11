Estudiantes de la escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 2 "Mariano Acosta" denunciaron que este año el colegio no hará el viaje solidario, que organiza desde hace 40 años, a localidades sanjuaninas, ya que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no justificará las faltas y tampoco facilitará el micro de traslado. En tanto, dos alumnas del "Lengüitas" informaron que el organismo porteño, encabezado por Soledad Acuña, "no les cubrirá" el viaje a Inglaterra para rendir los exámenes oficiales de inglés. Ambas comunidades educativas aseguran que las medidas son "represalias" por haber participado activamente de las "tomas en reclamo de mejores viandas y contra las prácticas laborales obligatorias no remuneradas".

Para el viaje solidario anual a las localidades de Maliman y Huaco, ubicadas en la provincia de San Juan, les estudiantes del Acosta recolectan fondos y disponen de un tiempo asignado dentro del calendario escolar. Esta semana, no obstante, la cartera Educativa les comunicó que no les otorgará el micro de traslado con los seguros correspondientes (las colectas, kermesse y actividades ad hoc organizadas por los chicos y chicas solventan los demás costos del viaje), ni autorizará los días del calendario escolar para su concreción, impidiendo así la justificación de las ausencias.

"El viaje comenzó hace 40 años como un proyecto de donaciones y de ayuda a los pueblos de Maliman y Huaco, pero a lo largo del tiempo el proyecto fue cambiando", dijo a Télam Valentina, alumna del Mariano Acosta. Y añadió: "Hoy lo que nosotros proponemos hacer es un intercambio cultural con les chiques de San Juan, tanto elles como nosotres tenemos realidades distintas, y este viaje sirve para unirlas y poder compartir experiencias únicas", señaló la estudiante.

Por su parte, Fidel, del mismo colegio, agregó: "De igual manera, el proyecto lleva donaciones a esos colegios, estas se juntan con el esfuerzo de todes les estudiantes, profesores, ex alumnes".



"Llevamos comida, ropa, libros, juegos, electrodomésticos, etc. Estás donaciones son fruto de una comunidad educativa activa, presente, y organizada, pero sobre todo, es el amor que tenemos hacia este proyecto histórico que realiza el Acosta", enfatizó el estudiante.

Por su parte, dos alumnas de quinto año de la escuela "Lengüitas", ubicada en Palermo, aseguraron que la cartera educativa porteña "no pagará" sus viajes a Inglaterra, donde debían rendir exámenes oficiales de inglés, del nivel C1 Advanced (C.A.E) con certificado oficial otorgado por la Universidad de Cambridge.

Según la comunidad educativa de ese colegio, estos exámenes son "regularmente pagados por Educación de CABA, pero ahora les negó puntualmente ese pago". "Las chicas a las que se les negó el pago de esa evaluación habían adherido a la toma que llevó adelante el colegio en septiembre pasado", señalaron los voceros.



De acuerdo a los padres de las estudiantes, el vicerrectorado les comunicó por mail que la decisión fue tomada por el Ministerio de Educación porteño.

Las familias expresaron que pese al "desfinanciamiento decidido por el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta", igualmente efectuaron una colecta solidaria para que ambas alumnas puedan viajar.

Tanto la comunidad educativa del Mariano Acosta como la del "Lengüitas" interpretan que las decisiones del organismo porteño son "una represalia por las recientes tomas de escuelas", en las que participaron activamente ambos colegios.



Informe: Karla Góngora