En un Encuentro de jóvenes y representaciones del sindicalismo combativo, la referente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Cele Fierro, encabezó un acto que culminó con la juventud proclamándola precandidata nacional y vocera de la Red Ecosocialista y el MST en el FIT-U, hacia las próximas elecciones.

Consultada sobre su pre candidatura en el FIT-U expresó: «Está claro que la primera tarea es apoyar todos los reclamos obreros, populares y las demandas de la lucha socioambiental y de género. A cada una de esas luchas le seguiremos dando impulso, y también nos comenzamos a preparar para la disputa electoral que vendrá pronto. Me enorgullece y me llena de responsabilidad que tantas y tantos jóvenes y trabajadores depositen su confianza y me hagan su vocera y pre candidata nacional. Con esa fuerza vamos a aportar dentro del FIT-U mientras a la vez en la calle enfrentamos el ajuste del gobierno y el Fondo, y confrontamos con el proyecto retrógrado de los Milei, Bullrich y otros nefastos personajes».

Recién llegada de un acto en Córdoba y días antes de partir a nuevos eventos en Rosario y Paraná, Cele Fierro dejó en el escenario de Groove en CABA, sus propuestas. Entre otras cosas señaló: «Para nosotres el concepto de ‘emergencia’ tiene un peso fundamental: este modelo de saqueo nos arrastra al desastre ambiental, social y político. Toda la política tradicional, gobernó y fracasó, ahora sumado a que atan el país a los designios del Fondo. Por eso en momentos que aparecen viejas y nuevas derechas, hace falta más izquierda para ser un freno al ajuste y al extractivismo, y a la vez para fortalecer un horizonte de transición a otra matriz de país, de sociedad, que incluye no depredar la naturaleza, porque no hay planeta B. Por eso en la calle y en las próximas elecciones, levantamos las banderas de la causa socioambiental y de la clase trabajadora».

Cele Fierro finalizó invitando a la juventud a organizarse: “Tenemos que prepararnos fuerte, desde abajo. En más universidades, colegios y profesorados. En más empresas y fábricas. En más lugares de trabajo. Hay que ganar delegados, sindicatos. Hay que hacernos mucho más fuertes por la base: en cada rincón del país, sí o sí. Es tiempo de hacer más y mejor izquierda, más propositiva, más antisistémica, más ecosocialista. Por eso, tenemos el desafío de hacer un MST enorme y un Frente de Izquierda gigante”.

Al finalizar, los jóvenes presentes compartieron un distendido momento junto a Cele Fierro, con música y presentaciones, y se hicieron eco del reclamo por la libertad inmediata de las presas políticas mapuches.