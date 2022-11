Nuevamente vecinos de barrio El Huaico, ubicado en el norte de la ciudad de Salta, reclamaron la falta de agua potable desde hace tres días. A la denuncia, se suma el pedido para que finalicen obras de recambio de cañerías que se iniciaron hace 6 meses y que aún no concluyen. En tanto, la empresa prestataria del servicio, Aguas del Norte, aseguró que se está avanzando en las obras y que puso un camión cisterna para mejorar la asistencia diaria.

Una de las vecinas afectadas es Soledad Dahbar, reconocida artista de la provincia, quien relató a Salta/12 que "siempre hay problemas del agua" en el barrio, dado que las cañerías instaladas son pequeñas para el espacio geográfico que ocupa, con el agravante de que en los últimos años, las dimensiones habitacionales de la zona se ampliaron, pues se construyeron edificios de monoambientes y el barrio Mirasoles.

"Es una zona con tantas familias", lo que hace que la presión del agua sea cada vez más escasa. El gobierno de Salta anunció obras que ampliarían la circulación del agua, las cuales se iniciaron hace 6 meses. No obstante, Dahbard} dijo que "abrieron las calles para instalar unos caños más grandes, que tampoco son tan grandes, y la obra no avanza", y que lo único que se obtuvo fue que se "detonaran las calles porque no hay nada".

A esa problemática se sumó que las familias empezaron a sufrir la falta de agua diaria, La artista contó que desde hace tres días el suministro es escaso o casi nulo. A modo de ejemplo, relató que con el agua que llega al tanque de su casa sólo puede tirar en tres oportunidades la cadena del baño. "Después me quedo sin agua".

Los vecinos realizaron varias denuncias y reclamos pidiendo la finalización de las obras y el envío de un camión cisterna para tener agua, pero aún no obtienen una respuesta favorable. "Llamás al camión cisterna y no llega nada. Estás sin poder lavar los platos, algo tan básico", recriminó Dahbar, que caracterizó la situación como un "delirio".

Cansada de la falta de respuesta ante los reclamos formales, decidió volver a hacer público el reclamo en sus redes sociales. Allí etiquetó a las autoridades de Aguas del Norte y de los ministerios de Infraestructura y de Economía, junto al Ente Regulador de los Servicios Públicos.

En el posteo respondió el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, quien le aseguró que "desde el gobierno provincial y desde Aguas del Norte venimos realizando una importante obra de recambio de cañerías que sin dudas mejorará el servicio en El Huaico". Sostuvo que dicha obra "llevará solución a una problemática de más de 12 años (cuando se creó del barrio), a raíz de trabajos mal ejecutados anteriormente".

Las obras que aún no concluyes desde hace meses.

También le aseguró que "atento a los cortes por la ola de calor y conforme a su pedido", se dispuso la instalación de un camión cisterna en un punto fijo del barrio y otros más que asisten a los usuarios.

Sin embargo, en el intercambio, Dahbar le hizo saber a García Salado que el camión no llegaba. "Hace tres días que hago el reclamo en Aguas del Norte para que aunque sea venga el camión cisterna a llenar el tanque y no apareció, a pesar de mis reiterados llamados", expresó.

A ello sumó el reclamo sobre el no avance de las obras de recambio de cañerías. Pero el presidente de la empresa le aseguró que "las obras sí avanzan". "Son 4 etapas, de las cuales la primera está finalizando, incluso, con habilitaciones parciales. La segunda etapa ya se está iniciando", le aclaró.

Una hora después del intercambio, Dahbar contó que llegó un camión cisterna a su casa. Al comunicarlo dijo lo siguiente: "recién vinieron, que bárbaro, hay que escracharlos por las redes para que actúen. Ojalá mañana terminen la obra, ya fue suficiente. Quisiera poder decirle gracias pero no me sale sabiendo que fue selectivo".