“¿Qué esperás del Mundial?” - pregunta Víctor Hugo Morales.



“Que Colón salga campeón” - responde el actor y comediante Dady Brieva.

Brieva, que hizo y hace reír a millones como pieza fundamental de los Midachi, vuelve este fin de semana con su espectáculo Super Dady, El Mago del Tiempo. Por AM750, cuenta que tiene expectativa en el Mundial de Qatar 2022, pero que, si tiene que elegir entre ganar la copa o que su club, Colón de Santa Fe, levante la Copa Libertadores, se queda con la segunda opción.

“Viste cómo somos nosotros. Como buen peroncho, prefiero que Colón gane. Siempre le pongo ganas a lo que menos se puede”, dice Dady.

Sin embargo, Brieva sí tiene un recuerdo más cercano con lo que fue el Mundial de Estados Unidos en 1994. Dady recuerda que el técnico de la Selección, el “Coco” Basile, y el “Cabezón” Ruggeri “los agarraron (a los Midachi) de cábala.

“Viví todo en 1994. Estuve la noche en la que Diego pegó el portazo”, recuerda. Y dice: “Tuvimos el mejor equipo de la historia. Eran uno mejor que el otro”. Sin embargo, pese a su cercanía con Maradona, Brieva revela que nunca habló con él sobre los rumores de su posible pase a Colón.

“Yo no hablaba mucho con Maradona. Era el amor como con Cristina. Todo el mundo creía que hablábamos, pero yo no hablaba mucho y le tenía mucho respeto”, comenta.

Y explica: “Era un amor incondicional. Así que no hablé mucho. Yo estuve mucho con él cuando le cortaron las piernas”. “Ahí estábamos los Midachi con él tratando de hacerlo reír. Yo a Cristina no la veo nunca y cuando la veo me quedo así, muy adormecido, muy tildado”, finaliza.