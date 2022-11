Con la mente puesta en que la medida sea un primer paso -de varios- para lograr un sendero de estabilización de la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó ayer un congelamiento de precios por 120 días que abarca a productos de primera necesidad. Bajo el nombre Precios Justos, el programa absorbe Precios Cuidados y suma más bienes a una canasta que tendrá cerca de 2000 variantes de productos de alimentación, limpieza e higiene del hogar.

Justos, según supo Página I12, empezará a regir en los grandes supermercados la semana que viene y estará vigente por cuatro meses (entre diciembre y marzo) e incluye al día de hoy un total de 1.788 artículos de la canasta básica, con la participación de 102 empresas en 2.500 puntos de venta de todo el país. En los próximos días, se cerrarán los últimos acuerdos para que la cifra total de los productos a precio fijo llegue a los 2000.

"El acuerdo de Precios Justos resuelve uno de los problemas de la inflación; pero debemos seguir trabajando en el sendero de la política fiscal y la acumulación de reservas", señaló Massa durante la presentación de Precios Justos en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En el cierre del acto, Massa agradeció el "trabajo coordinado" junto a las más de 100 empresas que participaron del acuerdo y sugirió a quienes aún dudan de sumarse que lo hagan porque "van a perder mercado". Promediando el discurso, cruzó sin nombrarlo al ex presidente, Mauricio Macri, al aseverar que es una "mentira que es magia bajar la inflación".

En paralelo, Massa explicó que las empresas que adhirieron al programa no podrán aumentar los precios de los productos que están por fuera del programa más de 4 por ciento mensual. El número cuatro no es casual, dado que es el nivel en el que quieren estabilizar la inflación en los primeros meses del año 2023. "Tenemos el compromiso de estas compañías de que en el resto de los 30.000 productos no pueden aumentar mas del 4%", afirmó el ministro.

Un acto con fuerte puesta en escena



En el evento hubo una nutrida participación de los hombres de negocios, sindicalistas y dirigentes políticos. El Gobierno buscó mostrar con eso un consenso amplio para salir de un problema serio, como son los aumentos en los productos de la canasta básica.

Así, participaron del acto el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja; Alfredo Coto (Supermercados Coto), Martín Cabrales (Café Cabrales), Agustín Torres Campell (Molinos), Walter López (Queruclor), Francisco de Narváez (Chango Más), Víctor Fera (Maxiconsumo) y Lucas Menoyo.



Entre los intendentes, asistieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Achával (Pilar), y Mariel Fernández (Moreno), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Juan Andreotti (San Fernando). Este pelotón es importante porque la idea es que los jefes y jefas comunales sean los veedores del cumplimiento de programa en el territorio.



Por su parte, el sindicalismo estuvo representado por el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer; el secretario general del Sindicato de Industrias de la Alimentación, Héctor Morcillo; el presidente de Osecac, Carlos Pèrez; y el secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano.



Vigilar y controlar

En cuanto al mecanismo de aplicación, Massa recordó a los empresarios que tendrán la libertad de "denunciarnos si como Gobierno no honramos nuestro compromiso, al igual que lo harán los ciudadanos con las empresas que incumplan lo acordado".



En esa línea, en lo referido a la relación de los fabricantes con las cadenas de supermercados, instó a que las grandes bocas de venta "rechacen las listas de precios que no respeten el acuerdo" que se extenderá por cuatro meses, entre diciembre y marzo del año que viene.



El ministro también adelantó que "finalizada esta etapa, la semana que viene empezaremos a trabajar un acuerdo de insumos difundidos". "Acá el esfuerzo más grande lo hacen millones de argentinos y argentinas que nos acompañan en un plan que impulsamos con convicción", concluyó.



Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, detalló que 102 empresas han manifestado su adhesión hasta el momento y anticipó que serán 114 al cierre de hoy y 125 para la semana que viene. Tombolini aseguró que el programa permitirá "garantizar el orden en los precios, previsibilidad y alivio en la mesa de los argentinos, abastecimiento, cuidar los dólares y evitar los abusos".



"La aplicación que ya se puede bajar en los celulares no solamente permitirá conocer los precios sino que cuando no se cumple, se dispara un proceso de fiscalización", subrayó.

En este sentido, destacó el rol que tendrán los intendentes, a quienes se les transfirió la potestad de "fiscalizar este acuerdo a lo largo y a lo ancho de la Argentina".