Mediodías imbatibles

De noche, Tintorería Yafuso es un codiciado lugar de culto, un pequeñísimo local con tan solo una barra para diez comensales dedicado a la cocina japonesa. Tanto es su éxito que conseguir lugar (habilitan el teléfono solo los días lunes) es tarea imposible. Pero desde hace unos meses, esta esquina de Villa Crespo sumó una nueva propuesta independiente de la noche, agregando almuerzos japoneses con entrada, plato y postre por apenas $1700, en una opción sabrosa y amigable al bolsillo cotidiano.

Los mediodías de Tintorería Yafuso son idea y obra de Sayuri Sakugawa, joven cocinera con experiencia a sus espaldas: no sólo trabajó en restaurantes de la colectividad sino también en otros como Aldo’s, en Palermo. Y hoy muestra sus conocimientos con un menú que cambia cada dos o tres días, según su capricho personal y lo que encuentra en el mercado. “Somos solo dos personas trabajando tras la barra. Tener una propuesta única me permite calcular mejor la mise en place”, cuenta.

El formato suele ser siempre el mismo: de entrada una sopa (como una deliciosa a base de miso) o una ensalada, como la de lechuga capuchina, zanahoria, pepino kiuri, brotes de soja y maní. Luego se suma una proteína animal (a veces una tempura de pescado, otras un kare de carne vacuna, también unas albóndigas de cordero teriyaki), con arroz y verduras. De postre, Sayuri se permite alejarse de la tradición japonesa ofreciendo de una cheesecake con frutillas a las frutas de estación con crema batida, entre más ejemplos posibles.

El lugar abre de martes a sábados, de 12 a 15. No hay reservas, sino que es por orden de llegada; pero como son almuerzos rápidos la rotación suele ser ágil. Todavía sin redes sociales, el menú del día se anuncia en un cartel en la vidriera a las 11 de cada mañana.

Sin grandes pretensiones, estos nuevos mediodías de Tintorería Yafuso ganan personalidad, aprovechando la barra íntima donde los cocineros trabajan a la vista de los comensales. Como en un rincón perdido de una ciudad de Japón, pero en el Villa Crespo porteño.

Tintorería Yafuso queda en Juan Ramírez de Velasco 399. Horario de atención: martes a sábados de 12 a 15.

Sabores en bandeja

Diez piezas de sushi a $1500. Eso vale una bandejita omakase en Sanzaru, el pequeño puesto ubicado dentro del histórico Mercado de Belgrano. En principio, el precio no llama la atención: no es muy distinto a lo que sale un combinado pequeño en otros deliveries de Buenos Aires. Pero Sanzaru destaca con luz propia: es la casa de Akira Takeuchi, joven nacido en Japón que estudió y trabajó en gastronomía, tanto en su país natal como en los Estados Unidos. En 2007 cruzó hemisferios y llegó a la Argentina, donde trabajó casi diez años junto Takehiro Ohno, uno de los grandes referentes de la cocina nipona en nuestro país. Hoy, en su restaurante principal –Harakiri de Una– y también en el puesto de Sanzaru, Akira es fiel a los principios y sabores de Japón, sin deambular por las tantas fusiones que están de moda. Buen ejemplo es la bandeja omakase que ofrece en el mercado: diez piezas incluyendo algún maki, varios nigiris y un par de sashimis, donde siempre aparecen los pescados blancos. Podrá haber lisa, palometa, besugo, lenguado. Se sumará alguna pieza con huevas de trucha y otra con la propia trucha de color intenso. Cada día Akira arma en persona estas bandejas que se exhiben en una vitrina refrigerada para comer ahí mismo, en las mesas del mercado de Belgrano; o para llevar a la oficina, comercio o casa cercana.

En Sanzaru hay más para pedir: las dieciocho piezas de nigiri moriwase (con un combinado de pescados y mariscos) salen $2800; se suman platos calientes como el pollo teriyaki con arroz a $1600, el otsumami chashu (bondiola de cerdo braseada con vegetales salteados, huevo duro y semillas de sésamo, $1300), el maki de trucha (diez piezas a $1700) y postres como el tiramisú de matcha a $750. Con pedido anticipado salen codiciados nigiris de carne wagyu ($4900 las 15 piezas) y cada día aparecen platos según lo que haya en el mercado, desde unos cornalitos a unas huevas de pescado picantes, entre otros.

Por menos de $2000 es posible conseguir un almuerzo rápido japonés, con garantía de autenticidad incluida. Un combo que vale la pena conocer.

Sanzaru queda en Juramento 2527, Local 35. Horario de atención: lunes a sábados de 12 a 19. WhatsApp y menú en 11-5740-3253. Instagram: @sanzarucocinajaponesa

Combos nipones

Desde una cocina que se puede ver a través de un vidrio sobre la calle Paraguay salen en simultáneo distintos proyectos de gastronomía japonesa, cada uno con su propia marca al frente. Es que este lugar no es un restaurante sino una dark kitchen bajo las órdenes del reconocido sushimen Edgar Kuda. Y entre las distintas propuestas que ofrece, brilla la de Yuzu, un delivery y take away dedicado a platos calientes. La carta incluye arumaki de carne (las conocidas empanaditas primavera, $920 las cuatro unidades), gyozas (suerte de raviol cocinado a la plancha y al vapor; hay de cerdo, de kimchi y tofu; y de langostinos, todos entre $780 y $950 las cinco unidades) y los bao, esos sándwiches preparados con esponjosos panes al vapor y distintos rellenos como cerdo, langostino o tofu ($1650 las dos unidades). Se suman los nikuman (también un pan al vapor, pero en este caso cerrado y relleno de portobellos o de boniato con miso, $860 las cuatro unidades), los ebi furai (langostinos rebozados) y platos principales como el Donburi Sakanadon, con pescado blanco grillado, huevo marinado en soja, negi y pickles sobre arroz con azuki ($1360) o un kare clásico, un curry cremoso de cerdo con vegetales y arroz blanco ($1190).

Con un apartado propio en la carta aparecen los deliciosos ramen, punto fuerte de la casa, que contaron con la asesoría de Yoshi Tabemono: hay cuatro opciones (de $1270 a $1360), incluyendo uno vegano, otro vegetariano (con caldo de shiitake, kombu, leche y curry), uno más de pollo y cerdo; y el Tonkostu Miso, con cerdo, miso, choco, huevo y cebolla confitada.

Pero tal vez la manera más tentadora de conocer Yuzu sea con sus ofertas, que exhiben una buena relación precio calidad. Por $2090 es posible elegir menúes individuales como el que trae gyozas o nikuman de entrada y ramen o curry de principal. Y por $3300 hay un combo para compartir entre dos que suma cinco gyozas, cuatro harumaki, dos nikuman y dos baos.

Yuzu no busca revolucionar la cocina de Japón sino tan solo lograr un rico producto a precio justo. Y lo logra.

Yuzu queda en Paraguay 3510. WhatsApp: 11-6046-4767. Horario de atención: martes a domingos de 19 a 23. Instagram: @yuzu.bsas