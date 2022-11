El diputado Máximo Kirchner envió un mensaje de aliento a la militancia a días del 17 de noviembre que tendrá como principal oradora a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e hizo duras críticas a Juntos por el Cambio. “El cambio somos nosotros, los que podemos somos nosotros y nosotras. Siempre lo hemos hecho, compañeros y compañeras. Basta de ir para atrás", manifestó.

"Los argentinos vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza, y salir del lugar donde nos habían quebrado la autoestima, a fines de los 90. La Argentina sí puede. Y no me molesta decir: sí, puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras”, aseguró el titular del PJ bonaerense, que encabezó el cierre de la novena edición del Encuentro Nacional de Salud en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

El diputado fue el último en tomar la palabra en el acto central de la jornada que reunió a más de 6000 trabajadores de la salud y contó, además, con la participación del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio; el diputado nacional Daniel Gollán; la ministra de Salud de la provincia de Chaco, Carolina Centeno y su par bonaerense, Nicolás Kreplak.

Foto: Télam.

En medio de los debates acerca de suspender o no las PASO, Kirchner señaló que hay que dejar de lado las especulaciones acerca de quiénes serían los posibles candidatos en una interna. "Démonos la oportunidad de volver a soñar, terminemos con los imposibles. No importan los nombres y los apellidos, sino las ganas que tenga el pueblo de volver a tener una Patria libre, justa y soberana", afirmó.

La crítica a la oposición

Como suele hacer en sus apariciones públicas, Kirchner recordó el daño que causó el préstamo que el gobierno del expresidente Mauricio Macri pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Cuando hablamos de vencimientos de la deuda, lo hacemos porque creemos que fue criminal lo que hizo Macri. ¿De donde piensan que van a salir esos recursos para afrontar esas deudas? No se usó el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para salud", observó.

El mensaje a la militancia

Previo al Día de la Militancia -que celebra los 50 años del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina-, el diputado llamó a recuperar el país que se construyó entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y destacó que "cada compañero o compañera, más allá del rol particular, tiene que tener un compromiso que excede su saber, que es sacar al país adelante".

Y añadió: "Creo que si le ponemos garra, cabeza, mucho corazón... porque creo que muchas de las cosas que faltan, son eso. No hay que usar la palabra empatía como si fuera un slogan, sino como lealtad. A la empatía hay que creerla, sentirla, practicarla, esto es muy necesario".

El Encuentro Nacional de Salud

En su discurso, Kirchner consideró que “este tipo de encuentros es muy importante para cualquiera que aspire a gobernar, sino después aparecen las candidaturas de distintas personas, que pueden tener impacto mediático, apoyo económico de diferentes poderes, pero tras ellos sólo hay políticas enlatadas y sin territorio".

“El laburo que se hace aquí tuvo que ver en la forma en cómo se afrontó en algunos lugares la pandemia”, apuntó.

En esa línea, consideró que "hacer política es pensar las cosas más allá de nuestro presente y realidad”.

Además, el titular del PJ bonaerense se refirió a la integración del sistema de salud con el propósito de "diseñar, completar y pensar para darles respuestas a todos".

En el marco de los debates en torno al presupuesto, indicó que “siempre aparece la palabra gasto: reducir en educación, en salud y seguridad que en realidad se trata de inversión”.

Por su parte, la ministra chaqueña, Carolina Centeno, planteó que “las discusiones iniciadas en el Congreso siempre se siguen en cada uno de los lugares” y señaló que “es importante discutir el modelo de atención, de financiamiento y cómo gestionamos”.

A su turno, Gollán, indicó que en este espacio a la salud la conciben "como un derecho y que del otro lado quieren al sistema de salud desorganizado porque es donde se impone la lógica del lucro e inequitativo”.

“Necesitamos generar una enorme masa crítica de pensadores de la salud que puedan entender qué pasa y por qué pasa. No van a volver más porque un pueblo organizado va a ganar las elecciones en 2023 y va a hacer realidad el sistema de salud integrado”, aseguró el exministro de Salud en relación a Juntos por el Cambio (JxC) .

En tanto, Kreplak hizo un repaso de los nueve congresos anteriores y destacó que los trabajadores de la salud presentes son quienes estuvieron al frente de la organización de “la campaña de vacunación más grande de nuestra historia” durante la pandemia de coronavirus.

“Ellos son los que pusieron el pecho en el peor momento. No se escondieron, se organizaron y condujeron el destino de nuestro pueblo para que hoy estemos acá y podamos garantizar para nuestro proyecto nacional y popular la fuerza sanitaria capaz de transformar las cosas que nuestro país y nuestro pueblo necesita”, puntualizó el ministro de Salud bonaerense.