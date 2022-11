En la esquina de la Escuela Técnica Nro. 3 de Claypole, los vecinos, estudiantes y todo aquel que viaje en el bonaerense tren Roca, puede observar una obra de arte a cielo abierto. Allí, lejos de los grandes museos, 24 mujeres se juntaron en los últimos tres años a construir un mural que es una declaración de principios: la belleza y el feminismo se unen para revolucionar la vida, no solo del transeúnte, sino de todas las integrantes de “Mosaico Urgente”.

Un hombre pasó y miró el mural con sorpresa: las mosaiquistas no se percataron hasta después de unos minutos. “Mi abuela siempre decía que ella era una princesa guaraní”, dijo el hombre y empezó a rememorar historias: su abuelo había trabajado matando mapuches. “Mi abuela le decía siempre que lo que él había hecho era esto, un genocidio”, dijo el hombre llorando al ver esa palabra escrita en el mural.

Las mosaiquistas deciden en asamblea qué murales pintar: todas tienen que estar de acuerdo. Así es como hicieron los murales de Santiago Maldonado, Tehuel de La Torre, Rafael Nahuel y Anahí Benítez. El principal requisito es que haya consenso unánime. Luego de retratar a muchas personas desaparecidas o fallecidas, votaron representar mujeres que estuvieran con vida. Así surgió el mural de la Pachamama: una suerte de mujer-montaña en el centro rodeada por otras seis mujeres de la Abya Yala -nombre originario de América-, actuales descendientes de pueblos ancestrales. Para concretarlo, hablaron con Ivana Huenelaf, Elvira Espejo Ayca, Luz Deysi Cifuentes Torres, Thelma Cabrera, Severiá Idiorie y Cristina Bautista. Y las retrataron en foto para el mosaico.

“Queríamos que fuera en una escuela pública porque sabemos que tiene un mayor protección”, dijo Viole Astorga López, integrante de Mosaico Urgente. Se reunieron con la directora y les ofreció una pared que tenía pintado un mural sobre los desaparecidos y desaparecidas de Claypole, que casi no se notaba. Buscaron a quienes lo habían hecho y acordaron realizar el nuevo con mosaicos centrado en la Pachamama. Al costado del mural agregaron un mapa de mosaicos con los lugares donde fueron desaparecidas y asesinadas personas en la última dictadura, dejando espacios vacíos para los casos que continúan siendo investigados por el historiador Juan Ranieri y el Municipio de Almirante Brown.

Cuando desapareció Santiago Maldonado, Silvia López hizo un mosaico chiquito de 30x30 Cm. llamado “mosaico urgente” -hecho en una semana-, ahora expuesto en la Universidad Jauretche de Florencio Varela. “Pasaban los días, no se sabía nada de Santiago, era todo un horror, era mucha la tristeza y entonces le dije a mi mamá que yo quería hacer un retrato”, recordó Viole. Hizo el mosaico con su madre y Silvia lo publicó en un grupo de Facebook. Recibieron muchísimo odio, pero también había otros comentarios: “era gente compañera que estaba a favor de los derechos humanos”, sostuvo Viole. Y su mamá agregó: “con esto armamos un grupo virtual que se fue modificando hasta convertirse en lo que hoy se llama “Mosaico Urgente”.

Silvia explicó que la creación del grupo “se generó en un contexto de efervescencia feminista y con la peor etapa del macrismo”. Por eso decidieron ser un grupo solo de mujeres con ocupaciones y edades distintas, pero mismos ideales. No hay nombres que firmen el mural, sino el colectivo. “Nosotras dejamos en esta esquina casi una declaración de principios, respecto de nuestras ancestras, de quienes estaban antes que nosotras. Rescatamos que somos marrones, antirracistas y anticapitalistas”, aseguró la fundadora.

En la pared hay un QR para acceder a la biografía de cada una de las mujeres del mural, sus historias y luchas. Quien pase por aquí, al ver la bandera Whipala pintada y las vasijas de barro, tal vez se diga: “son como las que tenía mi abuela”. Otras se reconocerán en esos rostros marrones, como una mujer que se acercó el día de la inauguración. “Nos dijo que las mujeres que pintamos acá, lo más hermosamente que pudimos, eran parecidas a ella y eso es un montón, porque las mujeres que no pertenecen a un estereotipo son marginadas. Somos amadas hasta por ahí no más, y esa mujer en ese momento sintió que estas mujeres puestas en un mural eran parecidas a ella. Para nosotras hay una trascendencia porque esa persona en ese momento no se sintió sola. Entonces, no hay manera de dimensionar lo que le pasa a la gente que pasa por acá”, reflexiono Silvia.

Los mensajes que les llegan por Facebook son muchos: “cuando me siento mal voy a mirar el mural hasta que me tranquilizo y vuelvo a casa”, “Soy maestra en un jardín y los nenes me traen fotos que se sacaron junto al mural”, “Vengo cansado en el colectivo y esos colores me alegran el día”.

-Pero lo mejor de todo -explica Silvia- es cuando una de nosotras viene al mural en silencio y creyendo que nadie la ve, toma conciencia de lo que es parte y se siente orgullosa.

Este colectivo de mujeres a veces trae a sus familiares, algunos de los cuales se quejaron cierta vez porque la comida no estaba hecha "cuando mamá se iba a esa esquina”. “Nunca pensamos que íbamos a estar orgullosas delante de nuestras familias por algo que habíamos hecho”, sostuvo Silvia.

El colectivo Mosaico Urgente sumó a otras mujeres en Latinoamérica, quienes hacen su aporte a la distancia enviando a Claypole fragmentos ya diseñados -como parte de otro mural mayor- que el grupo bonaerense luego encastra. Este "contagio" internacional generó también otros grupos con los mismos ideales como “OjosXChile”, creado en medio de las protestas universitarias. Pronto, el grupo Mosaico Urgente realizará el primer mural en la Ciudad de Buenos Aires en homenaje a las víctimas de Cromañón por pedido de familiares y amigos.

Informe: Mercedes Chamli