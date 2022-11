Los que la conocen hace tiempo están buscando la ecuación para entender si aquella joven preocupada por la violencia institucional y esta militante de la “metra” y la mano dura fue siempre la misma persona o algo adentro suyo cambió. A los 45 años Florencia Arietto, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, penalista, es casada y madre de dos hijos. Vive en Recoleta pero es oriunda de Salto, provincia de Buenos Aires, igual que los hermanos Gastón y Facundo Manes.

Y lo de la “metra” es una frase suya. Textualmente le dijo en marzo a Viviana Canosa: “Cuando yo me sumé a charlar con ellos, con Miguel Pichetto, les dijimos: ‘Muchachos, metra… Simbólicamente, porque entrás en la Provincia con metra”.

"Ellos" son Horacio Rodríguez Larreta y su candidato a gobernador bonaerense Diego Santilli. Arietto venía trabajando con Patricia Bullrich, de quien había sido asesora en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la abandonó para buscar un lugar en un ala distinta del PRO.

No parece tenerle pavura a los cambios drásticos.

"Semejantes corporaciones"

“La causa no está muerta, aunque corre riesgo, y la salvamos si la sociedad y los medios se comprometen, porque es muy difícil pelear contra semejantes corporaciones”, declaró por ejemplo Arietto a Página/12 el 22 de abril de 2008. Entonces representaba a los familiares de los desaparecidos que trabajaban en Mercedes Benz durante la dictadura y se refería a la investigación judicial de la represión que sufrió la comisión gremial interna de esa empresa. “El desafío es sentar en el banquillo a Carlos Ruckauf, a José Rodríguez y a Juan Tasselkrautz”, afirmaba. Tasselkratuz era el gerente de Producción de la Empresa. Fue imputado en el juicio. La referencia a Ruckauf y a Rodríguez se debe a que uno fue ministro de Trabajo de Isabel Perón y el otro dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, el sindicato que nuclea a los trabajadores de Mercedes Benz. Los secuestrados de la dictadura estaban vinculados a una huelga de 1975, antes del golpe.

Los trabajadores y ex funcionarios del ministerio de Seguridad recuerdan el paso de Arietto por el organismo, al que ingresó en 2011 en calidad de asesora. Nilda Garré había asumido en diciembre del año anterior y se proponía replicar el modelo de foros de participación ciudadana, según el cual la seguridad es un tema complejo y multifacético y excede lo estrictamente policial. León Carlos Arslanian lo había implementado en la provincia de Buenos Aires, como ministro de Seguridad la primera vez de Eduardo Duhalde y la segunda vez de Felipe Solá.

De esos foros se encargaba Marta Arriola, una psicóloga social y militante territorial de muchos años.

Cuando Sergio Berni asumió como secretario de Seguridad durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Arietto renunció. Un funcionario que pidió reserva de su nombre djjo recordar que lo hizo por “diferencias ideológicas”.

De esa época son sus visitas al programa 678 en la TV Pública, donde denunciaba que el discurso de la mano dura asustaba a la sociedad y favorecía negocios como el de la seguridad privada y las alarmas. O cuestionaba la identidad de los hermanos Noble Herrera:

La mancha

Mucho antes, en los primeros años de este siglo, Arietto trabajó junto a los jóvenes de sectores vulnerables con problemas con la ley penal. Lo que sus compañeros actuales llamarían “una sacapresos”. Lo hacía a través de la organización “Arde la ciudad”, vinculada al músico de La Mancha de Rolando Manuel Quieto. Consultado al respecto por Buenos Aires/12, Quieto respondió: “Fue mi amiga pero ya no. No la veo desde hace veinte años. Gracias”. En esos años tiempos Arietto decía estar cerca de la Coordinadora contra la Represión Policial, Correpi, y a Madres de Plaza de Mayo.

El paso de Arietto por el Ministerio de Seguridad se encadena con su etapa de máxima exposición mediática: Independiente.

En diciembre de 2011 Javier Cantero derrotó a Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera en la elección y sucedió a Julio Comparada como presidente. Poco después incorporó a Arietto como jefa de seguridad del club. Arietto inició, en sus propios términos, “una cruzada anti barras bravas”., que incluyó una denuncia contra Bebote Álvarez y contra Hugo Moyano. “Es uno de los responsables de la banda que trató de montar una asociación ilícita en Independiente. Tanto Moyano como Bebote extorsionaban empresas para obtener beneficios personales y utilizar al club para lavar dinero”, publicó. Pero como no aportó pruebas, la causa no prosperó.

La gestión de Cantero fracasó en toda la línea. Las barras bravas, lejos de desaparecer, ganaron poder. Se dividieron, con lo cual aumentó la conflictividad dentro y fuera del club y se alejaron más socios, socias y familias. En lo económico, el club se endeudó aún más. En lo deportivo, Independiente descendió a la B Nacional. Arietto renunció dos meses antes del fatídico partido con San Lorenzo, el 15 de junio de 2013, cuando fue derrotado por 1 a 0. La abogada solicitó licencia por embarazo.

Al año siguiente, la campaña de Independiente en la B fue muy irregular y el equipo sólo se acercó a los puestos de ascenso cuando Cantero renunció y Hugo Moyano tomó las riendas del club. Logró, de manera agónica y angustiosa, el último ascenso, tras ganar con un desempate con Huracán en el estadio Ciudad de La Plata. Pero ya no era asunto de Arietto.

Otros miembros de esa conducción, que renunciaron antes por no compartir el rumbo, afirman que le advirtieron, en más de una ocasión, que su estrategia de alta exposición mediática tendría resultados calamitosos. “Porque las jugadas decisivas no se anuncian, porque al enemigo no se lo previene y porque tiene que haber mínima congruencia entre medios y objetivos”, dicen que le dijeron. Hoy, a la vista de los acontecimientos, conjeturan que Indpendiente fue para ella una oportunidad de ganar cartel.

“Gendarmes desbocados”

La siguiente estación de Arietto fue el massismo, aunque se desilusionó pronto. Fue segunda candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, detrás del actual secretario de Comercio Matías Tombolini, pero la magra cosecha de votos la dejó muy lejos de la banca. Ese mismo año, 2017, cuestionó a Bullrich por su responsabilidad en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. "Gendarmes desbocados, armados, la absoluta ilegalidad con la que se manejaron. Nocetti dando la venia y Bullrich...todavía en funciones?", publicó en Twitter, su red social favorita. Pablo Nocetti era entonces el jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad.

Un año más tarde, volvió a Seguridad de la Nación, bajo las órdenes de… Patricia Bullrich, quien la contrató como asesora, por un honorario de 2100 unidades retributivas. En 2018, equivalía a 70 mil pesos, hoy son unos 280 mil. Curiosamente, el decreto no detalla las tareas de la nueva asesora, pero desde entonces se la vio cada vez con mayor asiduidad en los estudios de televisión, defendiendo la mano dura promovida por Bullrich.

“Poco claro el objeto”

En 2021 creó el Movimiento Empresario Anti Bloqueo (MEAB). Lo anunció por Twitter, aunque la asociación no está aún constituida. La presentación formal se hizo un año más tarde y recibió muchas observaciones de la Inspección General de Justicia. “Resulta poco claro el objeto”, “el grupo al que va dirigido es demasiado amplio y abarcativo”, “incorpora que va a firmar paritarias, cuando una asociación civil no tiene ese derecho, que es propio de las cámaras empresarias” y “no aclara qué tipo de asistencia brindará a las empresas víctimas de bloqueo”. El trámite permanece pendiente de resolución.

“Si sos empresario y estás amenazado por los bloqueos sindicales, contáctate que te van a ayudar. Los que crean empleo y producen tienen que hacerlo libre de bloqueo”, publicó. El MEAB ofrece asesoramiento jurídico pero especialmente mediático a las empresas con conflictos sindicales, con o sin bloqueo. No queda claro cómo se facturan estos servicios: Arietto es monotributista categoría D -unos $160 mil al mes-, a pesar de haber declarado en una polémica de Twitter, a la que es muy afecta, cuando le enrostraron el precio en dólares de su atuendo: “Trabajo en la actividad privada y me compro lo que quiero, y pago impuestos y sueldos”.

Como cabeza del MEAB, son frecuentes sus cruces con Camioneros, a quienes detesta desde Independiente. En San Nicolás enfrentó a los dirigentes gremiales Fernando Espíndola y Maximiliano Cabalyero. Ambos fueron detenidos, triunfo que le dio gran notoriedad a Arietto. Pero el dato central es otro: las conversaciones con sus abogados fueron escuchadas y grabadas.

El conflicto más reciente fue contra ATILRA, el sindicato de trabajadores de la industria lechera, en la empresa Lácteos Vidal. El gremio reclamaba por 26 despidos injustificados, luego reincorporados a través de una cautelar, que la empresa incumplió. De ese caso se conocieron documentos gráficos que desmentían al MEAB: la carpa sindical no estaba sobre el portón sino a más de 50 metros.

Arietto parece haber sido una alumna aventajada a la hora de aprender y entender el funcionamiento de los medios y las redes durante sus años con Patricia Bullrich. Ahora pone en práctica ese conocimiento, al servicio de sus clientes.

Su tarea en el MEAB le deja tiempo para celebrar la liberación de los integrantes de Revolución Federal (“Que buena noticia. Excelente la Cámara Federal!”) en Twitter.

Nadie sabe qué será de su futuro. Una de sus últimas críticas públicas fue justamente hacia su nuevo jefe político, Rodríguez Larreta. “No puede existir una connivencia entre el Estado y la mafia sindical”, lo desafió por los medios el 1 de octubre. Larreta acababa de firmar un acuerdo con Moyano por el cual reconocía la antigüedad, indemnizaba y recontrataba a los trabajadores de la empresa de la extinta concesión de grúas.

Pese a las críticas, la abogada últimamente emprendió una campaña que la posiciona a la cabeza del PRO. En sintonía con Mauricio Macri, quien desde que era presidente hablaba de la “industria del juicio”, el nuevo blanco de Arietto son los abogados laboralistas. Una faena que, como saben los lectores de este diario, ya fue denunciada por la asociación “Nace un derecho” en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.