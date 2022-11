El dueño de Marolio y Maxiconsumo, Víctor Fera, se manifestó expectante este lunes por el inicio del programa Precios Justos. Consideró que el plan para congelar los precios de más de 1.700 productos por cuatro meses va a ser exitoso, pero advirtió que no servirá para resolver el problema de la inflación.



En diálogo con Mediodía 750 por AM750, Fera explicó que Precios Justos “es un paliativo importante”, sobre todo por el “gran consenso” que logró, donde se incluyen comercios del interior del país y mayoristas.

Grupo Octubre · Víctor Fera

“Se dispersa el rebaño y va a tener una mayor aceptación. Las empresas van a tener que cumplir. Vamos a hacer un trabajo en conjunto. Estamos trabajando para que en esos Precios Justos entren los minoristas. Yo creo que va a tener éxito”, dijo.



Sin embargo, advirtió: “No pretendemos que baje la inflación, pero sí va a ser importante para reducir los problemas que hay hoy. Van a bajar los precios. La inflación es otra cosa”.

Para Fera, si se quiere buscar alguna solución más a fondo para el problema de la inflación, se deben poner en marcha medidas como la Ley de Góndolas, que garantiza la diversidad de marcas en los supermercados, y se debe llevar a los comercios minoristas de los barrios los programas de control de precios.

“Si no hay pelea por vender, no va a haber baja de precio. Hay que poner en marcha la Ley de Góndolas y los precios bajan solos. Hay mucho lobby para que no esté en marcha. El trabajo y el esfuerzo lo pone la gente más necesitada”, protestó Fera.

Y comentó: “Yo quiero que todos compremos con el mismo precio. Pero que justamente el que más necesita sea el que compra más caro es un dolor en el alma. Usted puede comprar en pleno centro aceite a precio oficial, pero no en otros barrios donde hay gente que necesita”.

“Los otros sobreprecios tienen que ver con que hay monopolio de las góndolas. Venden los productos más caros y los más baratos no los ponen en la góndola. Es un ataque al pueblo”, finalizó Fera.