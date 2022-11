El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, sostuvo que su equipo "va a dar pelea en el Mundial" y a propósito de ello destacó como "clave el primer partido" del Grupo C.

"El primer partido es clave, porque si vas a jugar contra México con los tres puntos adentro de Arabia Saudita es otra cosa", destacó Messi en una entrevista concedida al campeón del mundo Jorge Valdano, para su programa en España, Universo Valdano.

"Vamos a pelear en el Mundial porque tenemos un buen equipo, con jugadores que están atravesando un momento muy positivo. Es una lástima lo que sucedió con Giovani Lo Celso, porque es un jugador muy importante, Pero hay otros jugadores que aparecieron en un nivel alto y por eso estamos bien armados", resaltó.

El rosarino destacó respecto de otros candidatos al título que, por ejemplo, "Brasil tiene un bloque de jugadores de mucha calidad, con desequilibrio por las bandas, de buen uno contra uno, tiene nueve y a Neymar".

"Después, los jugadores de calidad como Karim Benzema o Kylian Mbappé en Francia u otros seleccionados, no están solos, sino que están acompañados por buenos equipos", describió.

"Pero atención que esos no son los únicos seleccionados a los que habrá que prestarles atención. Acá el problema son todos", enfatizó.

Y volvió con algo que aceptó que lo tiene "traumado" y es el primer partido del Mundial. "Antes del debut contra Islandia en Rusia 2018 (1-1) le pateé como 15.000 penales a Nahuel Guzmán y se los hice todos. Pero cuando llegó ese primer partido, como me decía Diego Maradona, no acompañé el balón al momento de rematar uno y en el primer golpe no pude poner la pelota donde quería. Lo erré, empatamos y después se vino el lío".



Messi jugó el domingo su último partido con el PSG y este lunes ya se reunió con sus compañeros en Abu Dhabi, con quienes participó de un entrenamiento abierto al público.