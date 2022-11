Los fans de The Beatles estremecieron sus corazones una vez más al ser testigos del encuentro entre Sir Paul McCartney y el hijo de John Lennon, Julian.

El encuentro se produjo en una sala VIP de un aeropuerto y fue el propio hijo del autor de “Imagine” quien posteó un emocionante texto a través de Twitter: "¡Es asombroso con quién te encuentras en la sala VIP de un aeropuerto! Nada menos que el tío Paul. Tan, tan encantador, y cuáles son las posibilidades. Agradecido...", escribió Lennon junto a las imágenes del encuentro.

Julian Lennon es hijo de John y de su primera mujer, Cynthia. Cuando sus padres se separaron, en 1968, él apenas tenía 5 años y al cuarteto todavía le quedaban dos años de gloria hasta su separación. El duro momento que atravesó Julian inspiró una hermosa carta de apoyo que se transformó en canción, y en una de las más conocidas de la banda, "Hey Jude", originalmente titulada "Hey Jules", que fue resultado de aquella historia.

Julian había confesado en una entrevista que en su infancia pasaba más tiempo con Paul que con su padre, a quien hoy, a sus 59 años, aún sigue llamando “Tío”.

“If These Walls Could Sing”, el documental sobre los estudios Abbey Road

El 16 de diciembre se estrenará a través de Disney + el documental “Si estas paredes cantaran (If These Walls Could Sing)”, sobre la historia de los míticos estudios Abbey Road.

El filme está dirigido por la hija de Paul McCartney, Mary y se estrena en esa fecha para conmemorar el 90 aniversario de los legendarios estudios de grabación londinenses.

El documental incluye entrevistas con Paul McCartney y Ringo Starr de The Beatles, con Elton John, Nile Rodgers, Noel Gallagher, Roger Waters, Celeste y George Lucas (cuyas bandas sonoras de “Star Wars” se grabaron en parte en Abbey Road).

La historia de los Abbey Road

Los Abbey Road Studios fueron el escenario de algunos de los mejores momentos musicales de la historia. Los Beatles establecieron su campamento allí en los años 60 y nombraron su penúltimo álbum en honor a los estudios de St John’s Wood, por entonces conocidos como EMI Studios. No fue hasta 1976 que pasaron a llamarse oficialmente Abbey Road, en honor a ese último disco grabado por el cuarteto de Liverpool.