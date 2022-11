Si bien Mateo Tanlongo se va de Central con el pase libre, el club está próximo a acordar un resarcimiento con Sporting Lisboa. Los canayas quieren un millón de dólares y que se les reconozca porcentaje de una futura venta. Estas conversaciones se dan con la complicidad del propio jugador, quien en las negociaciones con las autoridades lusitanas por su futuro vínculo hizo saber la necesidad de que la entidad de Arroyito reciba una compensación por su salida. “Estamos llevando adelante tratativas a fin de preservar el patrimonio de la institución”, reconoció el vicepresidente auriazul Ricardo Carloni. El jugador permanece en Europa.

Central no tiene armas jurídicas para exigir a Sporting Lisboa que lo indemnice por llevarse a Tanlongo. El jugador firma contrato posdatado a fecha de 2023 y hasta 2028 con la entidad portuguesa dado que hasta fin de año tiene contrato con los canayas. Pero Central, en complicidad con el propio Tanlongo, reclama por el juvenil volante central un millón de dólares y preservar derechos en una futura venta. Al respecto, ayer Carloni anticipó: “Quería informar respecto al jugador Mateo Tanlongo que estamos llevando adelante tratativas a fin de preservar el patrimonio de la institución y que sea beneficioso para todas las partes. Pronto informaremos novedades, sean positivas o no”.

Las novedades serán positivas porque en el marco del contrato que Tanlongo conversó con Sporting Lisboa con extensión por cinco años y cláusula de 60 millones de euros se contempló dinero para resarcir a Central. La cifra aún no está confirmada pero rondará el monto reclamado por los canayas. En caso de no prosperar el pedido de Central el juvenil deberá presentarse el lunes 12 de diciembre al inicio de la pretemporada de Central dado que su vínculo en Arroyito vence a fin de año. El primer equipo no tiene técnico, dado que será elegido por la lista que se imponga en los comicios del 18 de diciembre, por lo cual Germán Rivarola iniciará los trabajos de pretemporada.

La salida de Tanlongo se suma a las transferencia de Facundo Buonanotte y Lautaro Blanco. Los mejores jugadores no estarán en el equipo el año que viene, lo que profundiza la necesidad de sumar refuerzos. Aunque la dirigencia adelantó que no llevará ninguna negociación adelante por refuerzos antes de las elecciones. La tarea la asumirá la próxima Comisión Directiva.