Con Lionel Messi a la cabeza, el entrenador Lionel Scaloni comandó la última práctica de la Selección Argentina, de cara al amistoso de este miércoles a las 12.30 contra Emiratos Árabes Unidos, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, el exdefensor y técnico de Boca. El partido se jugará en el estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dhabi, será televisado por TyC Sports y si bien no definió una formación ni les anuncio nada a los veintiseis futbolistas que participaron del trabajo, la idea del técnico es la que adelantó en la conferencia de prensa que realizó poco antes de la práctica: incluir titulares pero sin correr ningún riesgo.

"No tomaremos ningún riesgo, no tiene sentido y no vale la pena. Por primera vez presentaremos un equipo de garantías pensando más en el futuro y en el plano físico" admitió Scaloni quien planteó que "es un tema de preocupación cómo llegan los jugadores porque hasta anoche no teníamos el plantel completo". Recien a última hora del lunes, arribaron a Abu Dhabi el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, los defensores Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña, y los volantes Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Alejandro "Papu" Gómez.

En función de esa idea no colocar jugadores que hayan llegado con algún tipo de lesión o recién estén reapareciendo luego de una inactividad, una posible formación inicial de la Argentina sería con Emiliano Martínez; Molina, Pezzella o Lisandro Martínez, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Paredes o Guido Rodríguez, "Papu" Gómez o Mac Allister; Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Di María. De todos modos, no se descarta ninguna sorpresa y la confirmación oficial recien se tendrá cuando la delegación argentina llegue al estadio una hora y media antes del arranque del amistoso, el último antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Sobre la ausencia de Lo Celso, Scaloni reiteró que "no hay jugadores con sus características" pero se mostró tranquilo porque tiene "muchas opciones. Cuando jugaron 'Papu' (Gómez) y (Alexis) Mac Allister lo hicieron bien. (Exequiel) Palacios y Enzo (Fernández) también. Leandro (Paredes) puede jugar de interno izquierdo", detalló el entrenador quien adelantó que el reemplazante de Lo Celso "dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido. A veces será un interior, a veces un extremo metido adentro y a veces podría ser un delantero metido ahí", amplió Scaloni.



"Los Mundiales lo ganan lo ganan los equipos inteligentes, cautos y que saben cuando atacar y cuando defender" expresó el entrenador en otro tramo de su rueda de prensa a partir de lo cual puede suponerse que la Selección acaso no juegue tan frontalmente en el Mundial como en las Eliminatorias y la Finalíssima con Italia y maneje más el trámite de los partidos como lo hizo en la Copa América 2021 de Brasil.



"A los jugadores les digo que disfruten del Mundial, es una experiencia única. Esto es fútbol, es impredecible y a veces tan injusto que no vale la pena prometer nada. Esta generación siente una forma de jugar y la mantendremos. Vamos a dejar todo, sea el resultado que sea, pero la suerte en el Mundial también es fundamental" recalcó finalmente Scaloni.

Tras el amistoso, la comitiva argentina dejará Abu Dhabi y a última hora de la noche ingresará al complejo de la Universidad de Doha, donde la Selección cerrará su puesta a punto para el debut mundialista del martes ante Arabia Saudita y permanecerá mientras dure su participación en la Copa del Mundo.