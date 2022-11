La abogada Nadia Schujman fue recibida ayer por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, "por iniciativa de HIJOS Capital y de Hugo Yasky, presidente de la Comisión", publicó ayer el diputado nacional Eduardo Toniolli. "Recibimos a la compañera para expresarle nuestra solidaridad frente al ataque judicial, político y mediático del que está siendo objeto en nuestra provincia", expresó el legislador del Movimiento Evita, en las redes sociales, para asegurar que "el caso de lawfare que la tiene como víctima, es una represalia frente a la decisión con la que Nadia llevó adelante las políticas de control de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Santa Fe cuando le tocó ser funcionaria".

Nadia Schujman está citada, junto a otros funcionarios que trabajaron con Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad, a una audiencia imputativa el próximo 29 de noviembre, a las 8, en la ciudad de Santa Fe. La convocatoria del fiscal Rafael Hernández es parte de una investigación que se inició en agosto de 2021, por una denuncia de Víctor Moloeznik, y tuvo un hito en el allanamiento de las oficinas del Ministerio el 26 de noviembre de 2021. Durante todos estos meses, se informó a los medios de comunicación que la causa era por espionaje ilegal, y luego de las pericias sobre el teléfono personal de Schujman, se difundieron audios que intercambiaban con otros funcionarios.

En la causa se admitió como querellante al ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y al empresario de medios Gustavo Scaglione, aunque los acusados todavía no saben cuáles son los hechos que se le reprochan. “Todavía no sé de qué se me acusa, por eso me alegro de que me hayan citado a imputativa, porque voy a poder defenderme de una buena vez, después de un año de haberme juzgado mediáticamente", le dijo la abogada de la agrupación HIJOS Rosario a este diario.